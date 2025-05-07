李進勇：罷免案領銜人遷出戶籍 不影響領銜資格

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（中央社記者高華謙台北7日電）針對罷免案領銜人遷出戶籍是否仍具領銜人資格，中選會主委李進勇今天證實，戶籍遷出不影響領銜人資格，但此人就不能投第三階段的投票。

罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉聲明退出領銜人身分，有傳聞指張克晉已遷戶籍，受外界關注。根據法規，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。

立法院內政委員會今天邀李進勇列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委王鴻薇質詢指出，這次有罷免案領銜人說要退出，但制度設計上領銜人退出難度太高，若因1人決定退出卻要否定5萬名選民的意願，是否合理。李進勇說，他不反對做這樣的討論。

民進黨立委黃捷質詢，若罷免案領銜人遷出戶籍，是否仍有領銜人資格。李進勇答詢，戶籍遷出不影響領銜人資格。

黃捷追問，戶籍遷出後，這個人是否就不能進行第三階段投票。李進勇說，是的。

黃捷詢問，罷免連署書放在地方選委會的安全保障機制。李進勇說，罷免連署人名冊安全維護比照選票層級做安全維護，因此已要求各地選委會做到場地安全，包括消防安全、以及不要有水噴出來等；第二是人員維護，除了選委會地方人員，在人力不夠、必要時要僱用保全維護；第三是已行文給警政署與各地警察局，請求警力支援巡邏安全維護工作。

黃捷指出，因地方選委會主要是各縣市政府人員組成，但現在花蓮縣與基隆市民政處長都因案羈押，相關制度是否有修正可能，避免球員兼裁判狀況。

李進勇說，選務非常龐雜、需要大量人力，每次全國選舉地方政府給予幫助很多，選務機關與地方政府一向是夥伴關係。

李進勇說，中央選舉委員會有指揮監督之權，要求專職幹部隨時提供正確法律資訊與實務運作資訊給主委或總幹事，如果這樣的提醒還沒辦法導正的話，中選會會介入，不會任違法狀況進行。

針對台中市罷團質疑市選委會副總幹事陳佩玉選務不中立，李進勇說，經事後了解，雖然陳佩玉與罷團有意見出入，但溝通結果都圓滿解決，也沒發現因為陳佩玉過去任何職位經歷影響選務中立情形。

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黃捷質疑，難道一張張連署書都要用正本套量還沒有影響，這比用尺量還誇張。李進勇說，查對總是要有範本比對，這是正常程序，大家不要特別放大。

民進黨立委沈伯洋質詢，國民黨欲經立法院提出反廢死、反戒嚴公投，但目前反廢死、反戒嚴狀態都不存在，是否會提起確認之訴。李進勇說，中選會一定會做成決定，至於司法認定問題，中選會不是適格原告。（編輯：林興盟）1140507