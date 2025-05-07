罷免案集中投票？李進勇：視成案時間提委員會決定

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（中央社記者高華謙台北7日電）全國罷免團體陸續送件二階連署人名冊，針對罷免案投票是否集中辦理，中選會主委李進勇今天說，現在仍陸續查對或連署中，每一案成案時間有落差，牽涉將來投票時間，一切等狀況明朗後再提到中選會委員會做最後決定。

中央選舉委員會主任委員李進勇今天赴立法院列席報告業務概況並備質詢，他在會前接受媒體聯訪。

全國罷免團體陸續提出二階連署人名冊供地方選委會查對，針對罷免案投票時間會集中或分開辦理，李進勇說，現在陸續在進行查對或在連署中，每一案成案時間會有落差，落差多大牽涉將來投票時間，到底要如何決定，現在還說不準，一切等情況明朗再提到中選會委員會做最後決定。

此外，針對台中市罷免團體及市議會民進黨團質疑市選委會副總幹事陳佩玉選務不中立，李進勇說，台中選委會與送件團體間在認知間有落差，經過大家討論，最後也是圓滿解決，中選會尊重解決結果。

媒體提問，國民黨立委翁曉玲質疑應等罷免通過後再追究不法，李進勇說，這是司法辦案進度，選務單位立場不便評論，尊重司法機關。

媒體詢問，外界質疑目前辦藍不辦綠，李進勇說，中選會告發的案子都是根據地方選委會、戶政事務所查對結果，發現死亡連署，偽造簽名、盜刻印章等情況，只要有事實呈報，經過中選會審定，就會移送到司法機關偵辦，不會去了解調查背後所屬政黨或團體，這不是告發要件。

至於近期有罷免團體領銜人宣布退出，是否會影響二階送件，李進勇說，要由領銜人送件，其他人沒資格送件。中選會透過文字補充，送件一定要由領銜人或其受託人來送，領銜人或其受託人以外的人沒有資格送件。

中選會主委李進勇7日接受媒體聯訪時說，每一案成案時間有落差，牽涉將來投票時間，現在還說不準，一切等明朗後再提到中選會委員會做最後決定。中央社記者高華謙攝 114年5月7日

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根據中選會網站，罷免程序分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，各地選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員、直轄市議員與縣市長罷免案應於40天內查對，縣市議員罷免案應於20日內查對，並將查對結果函報中選會，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於10天內補提，且以1次為限。

中選會指出，經查對後符合規定者，中選會將宣告罷免案成立，投票應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票；此外，投票時，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：張良知）1140507