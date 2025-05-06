遭罷團質疑不中立 中市選委會副總幹事：依法行政

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市罷團及市議會民進黨團今天質疑市選委會副總幹事陳佩玉選務不中立，要求予以撤換。陳佩玉說，一切依法行政、選務中立，審查罷免連署書都依中選會規定辦理。

台中市罷免國民黨立委二階連署，昨天有4選區到台中市選舉委員會遞交連署書，其中罷免中六選區羅廷瑋的罷團認為，於二階連署初步審查階段，遭陳佩玉以不當方式介入審查程序，包括中四、中五、中六罷團今天發布共同聲明，嚴正要求台中市選委會撤換陳佩玉。

民進黨台中市議會黨團也對此表達嚴正抗議，並質疑陳佩玉曾擔任位於中六選區的南區區長，身為事務官時卻私下為羅廷瑋輔選奔走，行徑早已違背行政中立。黨團要求市選委會立即撤換陳佩玉，捍衛選務中立、確保罷免程序公正。

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陳佩玉接受媒體聯訪時表示，個人去留不是重點，一切依法行政，選務中立，所有辦理標準都依據中央選舉委員會給予的須知及注意事項，絕對沒有用尺去量連署書尺寸，昨天是由選委會人員進行初步審查，發現有爭議的連署書，都當場與罷免案領銜人取得共識，真的很離譜的部分才予以刪除，只有1格差距部分雙方取得共識可以予以保留。

最後共刪除39份連署書，陳佩玉說，大多因為漏掉身分證、部分格子未填寫或不清楚，還有一些是未按里別編排等。至於她曾擔任南區區長一事，她認為，只是她曾任的南區剛好在中六選區才引起爭議，但過去的資歷應該不能成為不依法的一個問題，這個規定中選會都有明確指示。（編輯：李淑華）1140506