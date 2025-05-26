罷免吳思瑤 備補領銜人詹嘉文願承擔重責大任

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉退出領銜人身分，罷團「地動刪瑤」23日送出更換領銜人同意書給中選會。備補領銜人詹嘉文今天表示，願承擔責任，邀大家合力完成罷免。

罷團「地動刪瑤」領銜人張克晉日前發表聲明退出領銜人身分，根據法規，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。「地動刪瑤」隨後啟動「鮭魚回郵」計畫，募集更改領銜人同意書，並於23日送件2400份。

中選會日前表示，罷免吳思瑤案的備補領銜人為詹嘉文。詹嘉文今天也在臉書發文表示，鄭重宣布，將正式成為罷免吳思瑤案的新任領銜人，並願意承擔此項重責大任。

詹嘉文指出，願意在法律與制度的框架下承擔全部責任，並全力配合中選會的程序審查，只為讓這項公民行動能夠持續推進。

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他說，相信目前由召集人賴苡任所掌握的連署名冊與第二階段3萬5000份的連署目標，在全體志工與士林、北投選區的支持下，能在最後的8天關鍵期順利完成。

詹嘉文認為，這場行動不只是民怨的集中爆發，更是民主最深層的展現，希望讓所有政治人物明白「人民手中，握有真正的力量」。（編輯：黃名璽、李淑華）1140526