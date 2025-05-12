罷瑤團體籲公告遞補領銜人辦法 中選會：16日委員會確認

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（中央社記者高華謙台北12日電）罷免民進黨立委吳思瑤團體召集人賴苡任今天致函中選會，要求立即公告「遞補領銜人作業辦法」，以明確相關作業流程。中選會說，事涉提議人及被罷免人重大權益，已安排5月16日中選會委員會確認。

罷瑤領銜人張克晉日前聲明退出領銜人，根據法規，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，可由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。中選會日前表示，罷免吳思瑤案的備補領銜人為詹嘉文。

賴苡任上午在中選會前舉行記者會表示，團隊早在5月2日便詢問中選會遞補領銜人作業程序，當天下午中選會提供「提議人同意書格式」範本，但至今已超過1週，主管機關仍未公告任何作業辦法、審查標準或送件指引，只要求罷免團體「發函詢問」，形同將制度個案化、黑箱化，嚴重違反程序正義及侵害憲法賦予人民的權利。

賴苡任提3點質疑，包括提議人湊齊2054份同意書後，應由誰具名送件；中選會是否對同意書進行審查、審查期程為何、是否將公開審查結果；以及送件與審查程序是否影響第二階段連署時程、若遭拖延是否構成間接否決、因無「作業辦法」而延誤二階段罷免時程，誰該負責。

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中選會回應，公職選罷法第76條第8項已明文規定「罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限」。中選會依法辦理選務，事涉提議人及被罷免人重大權益部分，為求慎重，已安排5月16日中選會委員會確認。

中選會主委李進勇上午受訪指出，這些人士應該趕快以嚴謹態度取得同意書，至於更換程序、相關作業，因牽涉到選務機關內部工作比較多，已在研究，這個月的中選會委員會議將提案討論；如果有任何需要罷免團體知悉或協助的地方，也會主動聯絡。（編輯：萬淑彰）1140512