賴苡任要替換領銜人辦法 李進勇：應嚴謹取得同意書

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（中央社記者陳俊華台北12日電）「地動刪瑤」召集人賴苡任籲中選會公布替換領銜人作業辦法。中選會主委李進勇今天說，已提供更換領銜人的同意書範例，現在比較重要的是，勸這些人士應趕快以嚴謹態度去取得同意書。

媒體報導，罷免民進黨委吳思瑤領銜人張克晉日前發聲明表示退出領銜人一職，罷團除要更換領銜人外，更需取得一半連署人以上的同意書；賴苡任呼籲中選會公布「替換領銜人作業辦法」才是正道。

立法院內政委員會今天邀中選會主委李進勇、陸委會主委邱垂正、海委會主委管碧玲、客委會主委古秀妃、黨產會主委林峯正等人列席，處理民國114年度預算解凍案。

李進勇會前受訪時表示，相關協助工作都在進行，包括提供更換領銜人的同意書範例，現在比較重要的是，勸這些人士應該要趕快以嚴謹態度去取得同意書，真的要更換領銜人的話，一定要合法取得一半以上提議人同意，這工作很重要，希望他們重點放在這。

李進勇說，至於更換程序、相關作業，因牽涉到選務機關內部工作比較多，已在進行研究，這個月的中選會委員會議將提案討論；如果有任何需要罷免團體知悉或協助的地方，也會主動聯絡。

賴苡任質疑要問選務問題須發公文，網紅「四叉貓」卻打電話就能得到答案。李進勇說，如果就個案要徵詢內容的話，必須跟個案有適當的身分，中選會才會處理，如果沒有身分的話，就按照一般人民陳情案件程序處理，兩者間當然會有不同，「請賴先生能了解」。

另外，罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩團體10日傍晚「壓線」將連署書送進竹縣選委會，因送件造冊無法複印的正本未獲選委會認定而被剔除。外界質疑為何死亡連署可補件、沒複印卻不可補件。

李進勇說，這完全是根據法律規定，提出連署人名冊一定要合於法律規定，按照法定規格，需按照村里裝訂，同時附正本、影本，都是法律明文規定；若未依規定，效果是不予受理。這跟死亡連署收件時算入提案數目，只有查對出問題才會予以刪除，兩種情形截然不同。

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李進勇表示，新竹縣的案子在查對過程中，罷團跟新竹縣選委會人員溝通順利，雖然有些不予受理，但罷團也知道這是法律規定。事後看到罷團發文稱讚中選會，呼籲社會大眾不要怪罪選委會，這樣純樸、成熟的民主風範，表示敬意、謝意。

李進勇也說，罷免案的辦理經費，本來就不編在年度預算裡面，因為這是不確定的東西，依過往例子，罷免案所需要經費，都是向行政院申請動支第二預備金來支應，今年情況也是一樣，會向行政院申請動支二備金。（編輯：蘇龍麒）1140512