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罷免提議書偽造案 賴苡任、李孝亮北檢訊後請回

2025/5/7 17:17（5/7 18:01 更新）
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台北地檢署偵辦罷免提議書疑涉偽造案，7日傳喚被告賴苡任（圖）到庭，訊後請回。中央社記者劉世怡攝 114年5月7日
台北地檢署偵辦罷免提議書疑涉偽造案，7日傳喚被告賴苡任（圖）到庭，訊後請回。中央社記者劉世怡攝 114年5月7日
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（中央社記者劉世怡台北7日電）台北地檢署偵辦罷免提議書疑涉偽造案，今天傳喚被告賴苡任、李孝亮，2人陸續到庭接受檢察官訊問，2人面對媒體提問，不發一語，檢察官訊後將2人請回。

李孝亮昨天深夜在臉書（Facebook）貼文表示，「無論是我跟賴苡任、還是其中一個獨自從北檢離開，一定會被有心人冠上出賣黨中央的罵名，如果要我們背黨中央被搜索的鍋，還不如把我押起來」。

李孝亮預測北檢偵訊結果，並稱如果他和賴苡任均遭放走，是為搜索黨中央做準備，形塑2人是抓耙仔。賴苡任則留言，「明天我們就保持好狀態，邁開步伐走進北檢吧」。

本案起於，台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，14日首波指揮調查局搜索，約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

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檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

檢調過濾扣案卷證，及比對涉案被告與證人的說法後，4月17日展開第2波偵查行動，搜索國民黨台北市黨部等地，並約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人。（編輯：蕭博文）1140507

賴苡任
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李孝亮
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