田徑亞錦賽 林昱堂拚衛冕男子跳遠輕鬆晉決賽

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（中央社記者黎建忠韓國龜尾29日電）尋求衛冕田徑亞錦賽金牌的台灣男子跳遠好手林昱堂，今天在資格賽小試身手，以7公尺82的成績順利闖進決賽，而另一選手林佳興則幸運以7公尺31壓線晉級決賽。

在韓國龜尾市舉行的第26屆亞洲田徑錦標賽，男子跳遠項目今天進行資格賽，共計18人參賽、分為2組登場，直接晉級決賽的成績為7公尺90。

經過約半小時挑戰，大會共取12名選手晉級決賽，其中僅烏茲別克的安華諾夫（Anvar Anvarov）和日本的山浦溪斗，分別跳出7公尺97、7公尺95直接達標外，其餘10人都是擇優晉級。

2023年田徑亞錦賽以8公尺40締造台灣全國紀錄並且摘金的林昱堂，今天下場第1次試跳就跳出7公尺82的成績，第2次試跳抓感覺，跳出7公尺73，隨後就決定收工休息。

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教練蔡易達在接受中央社訪問時表示，目前林昱堂的狀況還算不錯，這次也有特地準備好，今天就是先來適應比賽的感覺和場地，所以確定晉級之後就先休息，好好準備決賽，希望能完成衛冕。

至於林佳興在資格賽的3次試跳，僅第2次成功跳出7公尺31，其餘2次都失敗，但最後仍幸運的壓線擇優晉級，但他的成績在晉級12名選手中排最後。（編輯：梁君棣）1140529