首季電腦及資訊服務業營業額1497億 創歷年同期新高

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（中央社記者蘇思云台北29日電）數發部今天發布第1季電腦及資訊服務業營業額為新台幣1497億元，年增5.3%，創下歷年同季新高。不過，電腦程式設計業呈現年增、資訊服務業則呈年減，數發部指出，資訊服務業年減1.5%原因，包含年初專案週期尚未啟動、市場觀望造成客戶減少採購等多種因素影響。

數發部解釋，配合組織調整，過去由經濟部發布的電腦及資訊服務業統計自今年起改由數發部接辦調查與公告。

今年第1季電腦及資訊服務業營業額1497億元，創下歷年同季新高，年增5.3%，其中，電腦程式設計業1117億元，年增7.8%，資訊服務業379億元，年減1.5%。

數發部數產署今天發布新聞稿說明，電腦程式設計業的成長動能主要來自企業AI應用導入和資訊安全需求成長，以及持續深化雲端架構服務。隨著AI解決方案日漸成熟，企業加速AI應用落地及部署，帶動系統整合商與AI應用開發業者的訂單需求，像是聊天機器人（Chatbot）、檢索增強生成（RAG）、AI助理（AI Copilot）等應用開發，包含資料標註、導入AI模型等專案。

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數發部指出，由於人工智慧基本法草案去年下半年已公布，促使企業提前布局AI風險管理與合規策略，另外資通安全管理法今年將完成修訂，也強化公務機關與特定非公務機關（如大型銀行、金融機構、主要醫療機構等）的資安管理責任，伴隨新資安風險威脅等因素，推升企業在資安和AI治理的相關需求，帶動整體營收。

至於資訊服務業今年首季年減1.5%，數發部解釋，並非單一因素造成，還包含年初專案週期尚未啟動、因景氣循環以及市場觀望造成客戶減少採購或縮減規模等多種因素影響。（編輯：蘇志宗）1140529