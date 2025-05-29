曾雅妮相隔9年再戰美國公開賽 始終相信自己

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北29日電）LPGA年度五大賽之一的美國女子高爾夫公開賽今天登場，台灣4名球員參賽，其中曾雅妮相隔9年後，再度通過資格賽闖進正賽，她表示：「我熱愛高爾夫，並始終相信自己。」

總獎金高達1200萬美元（約新台幣3.5億元）的第80屆美國女子高爾夫公開賽，今天起一連4天在威斯康辛州的艾琳山高爾夫球場（Erin Hills Golf Course）舉行。

今年台灣有曾雅妮、徐薇淩、侯羽桑、蔡佩穎等4人通過地區資格賽取得參賽權。

現年36歲的曾雅妮，相隔9年才又參加美國公開賽，距離上一次美國女子職業高爾夫協會（LPGA）奪冠已有13年，距離高居世界第1也已過了15年，但還是堅持對高爾夫的熱愛。

曾雅妮表示：「過去幾年，我對自己的表現感到失望，但我熱愛高爾夫，熱愛比賽。我想向自己證明，我仍然可以在高水準的賽場上打球，想看看自己能走多遠。」

過去4年，曾雅妮動過左右邊的髖關節手術，右撇子的她推桿也改成左手，嘗試各種方法，就是為了重返賽場。

透過 Google News 追蹤中央社

至於生涯第9次參加美國公開賽的徐薇淩，進入5月後狀況越來越好，徐薇淩認為這座球場有幾洞非常難，距離也很長，要抓博蒂不是太容易，「我認為要打得聰明一點，不要強求博蒂，先把球放在球道上最重要。」

徐薇淩之前8次參加美國公開賽，以2018年的並列第5最佳，去年則是獲得並列第24名。（編輯：管中維）1140529

台灣高爾夫好手曾雅妮相隔9年後將於29日晚間再戰美國女子高爾夫公開賽，她表示，對自己依舊有信心。（LPGA提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月29日