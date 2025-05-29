法院封殺川普關稅 美與多國貿易談判陷入混亂

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國際貿易法庭今天裁決，總統川普的對等關稅政策逾越職權、當屬無效；這項裁決為美國進口商以及美國與歐盟和中國等逾12個正在進行的貿易談判帶來新的不確定性。

法新社報導，川普政府旋即對國際貿易法庭的裁決提出上訴。這項裁決意在擋下大部分川普對全球課徵的對等關稅。

法院文件寫道：「特此通知，被告就法院2025年5月28日的意見書和最終判決，向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。」

根據國際經濟法律與政策部落格作者萊斯特（Simon Lester）的說法，總統的貿易團隊也可能嘗試透過更傳統的法律途徑來徵收同樣的關稅。參照貿易法中的其他條款需要時間，且政府必須完成各種程序步驟。

他說：「還有其他適用的關稅法規，我相信川普政府已準備要動用它們。」

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美聯社報導，前美國貿易官員、現任亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任柯特勒（Wendy Cutler）表示，法院的裁決「使總統的貿易政策陷入混亂」。

她說：「在暫停實施關稅90天期間積極談判的貿易夥伴，可能會傾向暫緩對美國作出進一步讓步，直到法律情勢更加明朗為止。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140529