衛報：川普關稅影響 加墨日德遊客赴美意願大減

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）衛報（The Guardian）報導，旅館比價平台Trivago數據顯示，加拿大、日本、墨西哥和德國遊客赴美度假的訂房數正在下滑。這些國家都受到美國總統川普的關稅措施重創。

Trivago的數據也顯示，英國和美國遊客由於擔心經濟不確定性，愈來愈傾向選擇國內度假。

Trivago發現，來自日本、加拿大和墨西哥的遊客赴美訂房數的百分比出現兩位數下滑。川普今年2月1日宣布課徵25%關稅時，加拿大與墨西哥就被列為第一批打擊對象。

加拿大人尤其不滿川普再三提到加拿大成為美國第51州會更好。

Trivago調查後與英國通訊社PA Media分享數據，內容顯示德國人的赴美需求也「顯著下滑」，在美國的訂房數出現個位數百分比下滑。

德國是歐洲聯盟（EU）最大經濟體。川普一再揚言要對歐盟調升關稅稅率，最近於本月25日說，他已「暫緩」於下月對歐盟課徵50%關稅。

英國赴美度假遊客人數沒有明顯變化。英國目前被課徵的關稅稅率在全球各國中相對輕，上月還與美國達成「突破性」貿易協議。

美國觀光業規模達2.6兆美元，業者愈來愈擔心川普關稅戰對全球經濟造成的動盪引發不景氣。

美國聯邦政府的國家旅遊辦公室（National Travel and Tourism Office）上月公布初步數據顯示，今年3月從海外訪美的人數比去年同期減少11.6%。

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近期訂房數據顯示，在7月到9月的旺季，英國對國內旅遊的需求比去年同期增加25%。

Trivago執行長湯瑪斯（Johannes Thomas）說：「在不確定時期，人們想要離家近一點。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140527