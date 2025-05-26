美巨頭促別課半導體關稅 台經院：台搶生意說法不合理

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）美國對全球半導體產業進行調查，美國半導體四巨頭齊呼籲半導體免關稅，台經院院長張建一今天表示，美國總統川普先前聲稱「台灣搶了美國晶片生意」，照此邏輯，現在反而是被搶的說台積電沒有搶，凸顯台灣搶美國生意之說不合理。

美國啟動半導體關稅調查，台積電亞利桑那子公司已於5月初致函提交意見，強調支持台積電亞利桑那廠發展符合美國安全利益，並呼籲豁免半導體相關關稅。

媒體報導，繼台積電後，美國半導體四巨頭英特爾、高通、美光、德儀也出具意見書，盼別課半導體關稅，否則將衝擊產業。

台經院今天舉行景氣動向記者會，被問及美國半導體關稅動向，台經院產經資料庫研究總監劉佩真指出，美國業者深知台積電最終可以用無可取代的市場力量，進行關稅轉嫁，這也是英特爾、高通、美光、德儀陸續建議川普不要課徵晶片關稅的原因，「他們也是深怕未來遭受轉嫁」。

對於川普認為台灣搶走美國晶片生意，張建一表示，這次英特爾發聲希望不要課關稅，因為英特爾也是台積電客戶，「川普幫他們廠商講話，晶片被台灣搶走了，結果英特爾自己說沒有，（台積電）是幫我維護產業競爭力」。

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劉佩真補充，根據美國半導體行業協會（SIA）估算，關稅每提高1%，晶圓廠建設成本增加0.64%，而且晶片廠必須反映成本，增加售價1美元左右，到了終端產品售價可能增加3美元；若美國對晶片課關稅，產品價格上升，需求將轉趨疲弱，另外，台積電赴美投資的建廠成本增加，亞利桑那州建廠速度也會遞延。

劉佩真直言，台灣對美國半導體直接出口有限，以此數據來看，稅率應不會太高，但「相信川普不會採用這樣的公式」，可能用回溯原產地，流片地認定原產地，甚至不排除用大水庫理論，針對在全球產能比重高，但在美國產量比重較低的業者必須要負擔更高關稅，最終決定權還是看川普怎麼認定，導致後續市況充滿不確定性。（編輯：楊蘭軒）1140526