內需不振、美關稅影響 韓國央行降息一碼下調經濟成長預期

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）受到內需不振及美國關稅措施影響，韓國銀行（相當於中央銀行）今天將韓國今年經濟成長率預期從1.5%下調至0.8%，創下疫情後最大幅度調整，並時隔7個月宣布基準利率下調1碼至2.5%。

韓國銀行今天發布的經濟展望報告，將今年經濟成長率從原先的1.5%大幅下調至0.8%，明年度經濟成長率則從1.8%下調至1.6%。韓銀對今年經濟成長率預期的下調幅度創下5年來最大，上次紀錄是在疫情期間的2020年8月，從-0.2%下調1.1個百分點至-1.3%。

韓銀的經濟成長率預期低於經濟合作暨發展組織（OECD）與國際貨幣基金組織（IMF）預測的1.5%，以及亞洲開發銀行（ADB）的1%。

這是韓銀自2022年11月將隔年經濟成長預期下調0.4個百分點以來，首次將年度經濟成長率預期調整達0.4個百分點。

同時，韓銀今天召開金融貨幣委員會，決定將基準利率從2.75%調降一碼至2.5%。這次是韓國銀行自去年10月以來時隔7個月降息。

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委員會在議決文中提到，由於經濟成長率預期大幅下修，判斷應藉由進一步降息緩解景氣下行壓力。

韓聯社報導指出，受內需不振影響，韓國今年第1季GDP較前季增幅縮減，加上美國的關稅措施增加出口的不確定性，韓銀可能希望藉由這次降息提振消費及投資。（編輯：陳承功）1140529