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內需疲軟政治動盪 韓Q4經濟成長6季以來新低

2025/1/23 12:31
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（中央社首爾23日綜合外電報導）韓國央行韓國銀行今天公布的數據顯示，2024年最後一季韓國經濟成長放緩，成為2023年第2季以來最低，總統尹錫悅短暫宣布戒嚴後遭彈劾引發政治動盪也帶來衝擊。

法新社報導，韓國銀行在聲明中說：「第4季國內生產毛額（GDP）較上季擴張0.1%，較前一年同期則成長1.2%，為2024年最差的季度成長率，因為12月3日尹錫悅曾試圖打斷文官統治。」

韓國銀行表示，2024全年經濟成長2%，較預期少0.2個百分點，專家認為期間的持續政治動盪已對消費者信心和內需造成影響。

根據韓國銀行的數據，亞洲第4大經濟體韓國2024年的經濟成長只比2023年增加0.6個百分點，最新一季數據更顯示經濟成長放緩。

韓國銀行稍早在2025年經濟成長預測中提到，去年12月3日尹錫悅宣布戒嚴以及12月29日濟州航空空難，這兩起事件「大大削弱經濟信心」。

美國財經新聞網CNBC指出，韓國去年第4季成長率1.2%，是2023年第2季以來最低，不但低於路透社訪查經濟學家們所預期的成長1.4%，也低於前一季的1.5%成長率。

韓元兌美元貶值0.13%，掉到1436.4韓元兌1美元；韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌0.47%。

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韓國央行指出，2024年民間消費成長下降、建築業投資下滑，但政府支出與採購、設施投資和出口成長有所上升。

韓國銀行將2025年經濟成長預測從先前的1.9%，下修至1.6%到1.7%之間。然而經濟研究諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）的市場經濟學家坦登（Shivaan Tandon）預測，韓國2025年經濟成長可能只有1.1%，遠低於韓國央行所估。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1140123

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