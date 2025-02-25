韓國央行下調經濟成長預期 再降息1碼

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）受到國內政治不穩定及美國關稅措施等不確定性因素影響，韓國銀行（相當於中央銀行）今天大幅下調韓國今年經濟成長率預期，並宣布基準利率再次降息1碼至2.75%，希望刺激經濟回溫。

韓國銀行今天發布的經濟展望報告，將今年經濟成長率從原先的1.9%大幅下調至1.5%。這是韓銀自2022年11月將隔年經濟成長預期下調0.4個百分點以來，首次將年度經濟成長率預期調整達0.4個百分點。

韓銀對韓國今年度經濟成長率預期不斷下修，從2023年11月的2.3%到去年5月、11月的2.1%及1.9%，如今已低於經濟合作暨發展組織（OECD）、國際貨幣基金組織（IMF）、韓國政府及韓國開發研究院（KDI）的最新預測。

韓銀今天召開金融貨幣委員會議，基於內需恢復遲緩、出口成長放緩等原因，決定再次降息1碼。韓國近期經濟表現不佳，在韓銀去年底連續2個月降息後，外界仍認為需要第3次降息來進一步刺激經濟，但考慮連續降息可能對外匯產生的負面影響，韓銀在暫作觀察後，本月才再次宣布降息。

內需景氣沉滯是韓銀決定降息的一大因素。據統計，韓國去年前11個月的零售業銷售額創下21年來最大減幅，製造業就業機會也從去年7月起持續減少。

韓聯社報導指出，在去年12月3日的緊急戒嚴事件後，經濟情況進一步惡化。去年12月的消費者信心指數創下2020年3月疫情期間以來最大減幅，今年雖有反彈，但仍較戒嚴前低。各產業的企業信心指數也從去年11月開始連續4個月下降，達到2020年9月以來最低紀錄。

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同時，韓國出口表現也被認為經過高峰轉降。受農曆新年假期提前影響，韓國今年1月出口睽違16個月出現減勢，2月至20日為止的日均出口量也較去年同期減少。韓銀最近公布的報告中預測，受到美國貿易政策的不確定性影響，今年半導體出口成長將放緩，汽車出口也可能減少。

面對內外經濟不確定性，加上戒嚴事件以來的政治不穩定局勢，導致追加預算案可能通過的時間難以預測，韓銀只能選擇以貨幣政策因應。但隨著降息，韓國與美國的利率差進一步擴大，可能面臨外資撤離風險，屆時韓元貶值可能導致進口價格上漲、加劇國內通膨壓力。（編輯：田瑞華）1140225