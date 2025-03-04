韓國1月出口不振 生產指數減幅創疫情後最大

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國統計廳今天公布最新產業動向報告，指出1月出口、內需及投資等3大經濟指標皆下降，整體產業生產指數創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最大減幅。

根據1月產業活動動向報告，韓國所有產業生產指數在1月降至111.2（以2020年作為100），較前一個月下降2.7%，創下2020年2月月減2.9%以來最大減幅。

韓國產業生產指數在去年11月轉負成長1.2%後，12月再次轉正，但僅隔2個月又再次轉為負成長，出口、內需、投資全面減少同時，減幅也較去年11月進一步擴大。

統計廳說明，生產指數下降受到基期效應及出口放緩影響。在出口減少狀況下，礦工業生產指數下降2.3%，製造業整體下降2.4%；其中機械裝備減少7.7%，電子零組件減少8.1%。

作為韓國經濟支柱之一的半導體生產雖增加0.1%，但汽車生產減少0.4%。整體製造業出貨減少6.2%，幅度遠大於在庫存減幅0.3%。

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去年內需不振狀況延續，雖然韓國政府延長春節假期，但刺激內需效果甚微，旅宿飲食及藝文體育活動等服務生產指數雖有小幅提升，但受進出口減少影響，量販零售業、運輸倉儲也都大幅下降。

同時，產業投資也較上月減少。設備投資中的半導體製造設備等機械類投資減少12.6%，運輸裝備減少17.5%，整體投資月減14.2%，為2020年10月以來最大減幅。（編輯：張芷瑄）1140304