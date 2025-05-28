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網傳黃安台灣國籍被註銷 陸委會澄清：案件仍在調查

2025/5/28 20:37（5/28 21:27 更新）
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藝人黃安。（中央社檔案照片）
藝人黃安。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳柏緯台北28日電）針對網傳影片指藝人黃安因為宣揚武統而被取消台灣國籍、禁止入境一事，陸委會今天強調影片內容虛假，有心人士惡意剪接與編造。有關黃安的相關案件仍由主管機關查處中。

陸委會今天晚間在臉書粉絲專頁發布文章，強調有關社群平台流傳的「大快人心！黃安公開宣揚武統台灣！台灣宣布取消其國籍！被剝奪台灣公民權利！永久禁止入境台灣」的影片，內容虛假不實、刻意偽造。

陸委會澄清，政府依法行政，相關藝人配合中共言行案例正依法查處中，並無影片中所提，因藝人主張武統言論而註銷國籍或永久禁止入境的處分。影片內容涉及偽造並非事實，是有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

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陸委會強調，政府相關機關於今年初接獲許多民眾檢舉，藝人黃安在陸設籍，目前該案由主管機關查處中。

陸委會呼籲民眾，近來有許多虛假影片在網路流傳，請民眾對於類此影片要多加注意，不要落入認知作戰的陷阱。（編輯：邱國強）1140528

#陸委會
#臉書
#黃安
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