查處唱和中共藝人 國台辦：採必要措施「維護權益」

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（中央社記者呂佳蓉、李雅雯北京─台北19日電）陸委會日前表示，要查處唱和中共的台灣藝人。中國大陸國台辦發言人陳斌華今晚聲稱，歡迎台灣演藝人員到陸發展，並將採取必要措施維護他們的「合法正當權益」。

陸委會晚間則針對國台辦上述說法表示，事實證明，台灣藝人許多行為都是不得不為，並非「自發」，「我們不會讓台灣藝人被中共予取予求」。

陸委會主委邱垂正14日接受媒體專訪時指出，部分在陸發展的台灣藝人在特定時間點轉發中共圖文，這樣的行為恐涉及中共黨政軍合作行為，可能違反兩岸條例第33之1條，必須依法查處。

陸委會副主委沈有忠15日表示，初步鎖定20餘名藝人，偕同主管機關文化部進行調查，再依據客觀事證裁量。

中國大陸國台辦今晚以發言人陳斌華名義宣稱，近年來越來越多的台灣演藝人員來到大陸發展。「他們基於切身經歷有感而發，表達對兩岸同胞都是中國人、是一家人的認同，對兩岸交流合作、和平發展的支持，對兩岸同胞走近走親走好的期盼」。

他聲稱，「對於他們的『自發行為』，兩岸民眾普遍歡迎，紛紛點讚」。

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陳斌華接著宣稱，「『民進黨當局』對這些台灣演藝人員貼上統戰標籤，揚言予以查處，侵害台灣民眾的基本權利和言論自由，這是反中抗中，破壞兩岸關係」。

他聲稱，中國大陸將支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的「合法正當權益」。（編輯：邱國強）1140519