總統就職週年將屆 文化部關注藝人是否配合中國

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）外界關注藝人在特定時機配合中國轉發統戰言論，文化部說，適逢20日總統就職週年，將與大陸委員會等持續關注及了解藝人是否配合中國，而違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。

文化部今天發布新聞稿表示，20日將至，中國極可能再採取相關行動，提醒台灣藝人應避免配合中國官方、政治人物等涉及政治性內容合作行為或統戰等相關言論。相關作為，文化部將與陸委會等密切關注及蒐集資訊。

兩岸人民關係條例規定，非經主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益機關（構）、團體為任何形式合作，也不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容合作行為。

文化部說，始終堅持支持台灣藝人創作自由立場，對藝人選擇發展市場也保持開放心態，但仍須提醒言行都有極高影響力的藝人，應避免利用台灣孕育成長的自由土壤，成為被中國利用轉發或做出傷害台灣主權、國家安全行為。

文化部表示，近年中國常利用特定時機，發表傷害台灣主權統戰言論，部分在中國發展藝人可能妥協於中國官方要求，或考量中國市場等因素，主動或被動轉發相關言論。

文化部說，這類行為，總統賴清德3月國家高層安全會議後提17項因應策略，文化部研擬「台灣赴中藝人應注意事項」補充建議，及提醒藝人避免可能觸犯兩岸人民關係條例指引，供陸委會參考使用。

文化部表示，與陸委會等持續合作，研議可能涉及違反兩岸人民關係條例具體樣態及處置方式，期盼保護台灣藝人前往中國發展能保有不受中國利誘、脅迫做出可能傷害台灣主權，甚至觸法行為。

文化部說，自由、多元創作環境是台灣最珍貴價值，台灣政府及人民始終以包容態度支持、尊重藝人選擇發展市場，但這不該反過頭成為傷害台灣主權及人民利器。

文化部表示，陸委會對主管兩岸人民關係條例相關行為有清楚定義，配合中國政治性機關團體轉發主張等都可能違法，而對確實違反兩岸人民關係條例相關作為，基於維護台灣自由、民主立場，須進一步了解處理。

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文化部說，深刻理解輔導、支持台灣藝文及影視產業發展是文化主管機關最核心工作，將依賴總統提出17項國安因應策略中，持續研擬、推動提升本土文化產業競爭力方案，加強輔導及獎勵影視及文化創意產業，深化民主文化創作優勢、提升國際競爭力，維護台灣主體性。

文化部表示，期盼讓台灣藝文工作者、藝人不再需要為了市場被迫表態及做出傷害台灣行為。（編輯：李明宗）1140516