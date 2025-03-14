李遠：同情藝人處境但不能在逼迫下發表對台不利言論

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（中央社記者郭建伸台北14日電）文化部長李遠今天表示，文化部樂見台灣藝人去中國大陸發展，但不樂見藝人在台灣自由民主的環境滋養後，去中國大陸被統戰，發出對台灣不利言論。

總統賴清德昨天召開國安高層會議，指示應強化影藝從業人員在中國發展的輔導管理。文化部表示，將依「兩岸人民關係條例」等規定配合工作，提醒影藝工作者避免被利用成統戰工具。

立法院今天繼續進行施政總質詢，李遠在進入議場前接受媒體訪問。

李遠表示，文化部樂見台灣藝人去中國大陸發展，但不樂見藝人在台灣自由民主的環境滋養後，去中國大陸被統戰，發出對台灣不利言論，文化部會提供陸委會有關台灣藝人去中國大陸發展的生活注意事項及法令，盼能保護藝人。

李遠指出，他不想太過於譴責，但台灣是自由民主社會，包含中華文化的所有文化，都是台灣的養分，但中國把文化當成統戰工具，從沒把文化當成養分，他很同情藝人處境，雖祝福藝人好好發展，但不能去那發展後就在逼迫下發出傷害台灣言論。

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媒體詢問，這是否意味藝人得被迫選邊站。李遠表示，中國對台灣文攻武嚇不斷強調其文化多麼高，包含遊戲黑悟空、戲劇哪吒，不斷貶抑台灣文化，「選邊站」的說法好像他們可能被逼迫，但文化部應該要保護並幫助藝人。

媒體詢問，藝人要講到什麼詞彙才會觸犯紅線。李遠表示，兩岸人民關係條例裡面有非常明確的法令，有關法令，文化部會配合陸委會；另一方面，賴總統昨天宣布應大量投資台灣的文化產業，包含影視、文學、漫畫、文化設施，只有壯大自己，讓創作者、藝人、表演工作者在台灣土地好好發揮，吸引他們留下來，這是比較積極的做法。（編輯：蘇志宗）1140314