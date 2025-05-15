陸委會：20餘位台灣藝人涉唱和中共 正進行調查

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（中央社記者吳書緯台北15日電）陸委會主委邱垂正昨天指出，對於特定配合中共對台操作的藝人，若調查屬實將會依法開罰。陸委會副主委沈有忠今天表示，初步鎖定20餘位藝人，偕同主管機關文化部進行調查，再依據客觀事證裁量。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵、李坤城與國民黨立委徐巧芯等人質詢時，皆關切邱垂正昨天受訪時提到，近年部分台灣藝人會在關鍵時刻配合中共進行宣傳，呼應中共對台軍演等情況，政府將進行查察並依據調查情況進行查處，詢問陸委會的查處情況。

沈有忠表示，有些台灣藝人為了尋求中國大陸市場商機，唱合中共，陸委會尊重藝人的選擇；但陸委會在意的是在特定時間點，配合特定對象，轉發特定內容，甚至擴大傳播影響台灣民心士氣，這是陸委會沒有辦法容忍的。

沈有忠說明，陸委會的底線是不希望這些藝人破壞國家主權，或是踐踏台灣民主憲政自由的生活方式，過往是希望透過社會輿論壓力，希望這些台灣藝人能自我收斂與節制，但現在中共有一些變本加厲作為，因此陸委會偕同文化部，在近期召開專案會議，針對這些現象進一步查處與作為，例如以「兩岸人民關係條例」第33-1條等適當法規查處。

針對鎖定的台灣藝人名單與態樣，沈有忠回答林楚茵質詢時表示，是按照頻率還有嚴重性，都是屬於客觀標準，「初步鎖定20幾位」，也進一步希望主管機關文化部針對情節嚴重藝人，例如不是只有轉貼中共官方的貼文，甚至公開參與中共政協活動，以及以口頭方式加大貶抑台灣主權，這些都希望文化部做第一波處理。

對於藝人應和中共的「紅線」，沈有忠回覆李坤城質詢時表示，會依據客觀標準，例如轉發「祝祖國生日快樂」等，或許令人不舒服但沒有逾越紅線，目前設定的紅線有兩條，第一條是言論明確表達要消滅台灣國家主權、武統等，第二條紅線是要破壞自由民主的憲政秩序，如果踩到這兩條紅線且有具體事證，具體事證包含網路轉貼、公開唱和，或是非特定場合的相關言論等。

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沈有忠表示，陸委會蒐整完畢後偕同文化部邀請當事人說明，將依據「兩岸人民關係條例」第33-1條進行適當裁處。

徐巧芯質詢時，詢問是否能公開「初步鎖定20幾位」的台灣藝人名單；沈有忠表示，因為目前還在進行相關事證蒐證，如果徐巧芯有需要，可以私底下提供名單，偕同主管機關文化部調查完畢後可以公開名單，未來也會依據客觀事證進行裁量。（編輯：蘇志宗）1140515