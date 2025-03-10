藝人轉發央視貼文唱和中共 綠：政府須有所因應

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（中央社記者林敬殷台北10日電）台灣藝人於中國大陸個人社群微博頁面轉發央視「中國台灣省」貼文，陸委會考慮將依兩岸條例檢視、查處涉及違法狀況。民進黨立法院黨團今天表示，理解台灣藝人在中國發展受政治脅迫下的不得不然，但面對中國步步進逼，政府須有所因應，不能束手就擒。

民進黨團今天上午在立法院舉行時事回應記者會，對於陸委會檢視少數台灣藝人唱和中共消滅中華民國主權，是否涉及與中共黨政軍合作有違反兩岸人民關係條例第33條之1情況，民進黨團幹事長吳思瑤做上述表示。

吳思瑤說明，非常理解台灣藝人在不同地方，尤其在中國發展，承受很大的競爭壓力，更要受到很多基於政治脅迫下的不得不然。

吳思瑤解釋，縱使可以理解，但是她同時喊話跟呼籲，台灣的藝人都是在台灣這片土地上獲得滋養、養分，有台灣人民支持，讓其有能力站上更大舞台，任何的發言真的不要輕易傷害台灣人民的情感，更不要傷害台灣國家的主體性。

吳思瑤指出，中國用政治脅迫方式對藝人、網紅下手，並鎖定用來利用做為認知戰操作的工具，中國的作為越演越烈，越來越食髓知味之際，台灣政府需要有所因應，不能眼睜睜看著這些行為越被操作，越來越失控，卻沒有採取必要的行動。

吳思瑤提到，民進黨團高度尊重陸委會後續的執行，在中國步步進逼之下，台灣政府不能束手無策，也不能束手就擒。

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民進黨立委沈伯洋談及，藝人轉發言論的行為可以分為2個層次，第1個層次是有跟中國合作，並於合作之後做出這樣的行為，如果是有合作，有簽什麼協議然後去發表言論，兩者加起來，可能就有違反第33條的問題，如果沒有查到相貫證據，只剩下應和中國，很難認為藝人違反什麼。

沈伯洋強調，具有一定身分、地位時，比方說國民黨政黨代表、政務人員、公務員，做出這樣行為就沒有那麼單純，應有一定刑責，他在立法院上會期提出相關修法，針對外患罪提出新的型態。（編輯：張若瑤）1140310