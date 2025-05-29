原民歌手阿布絲赴荷蘭演出 先訪羅馬獻聲駐教廷使館

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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡28日專電）台灣原住民歌手阿布絲將參加荷蘭藝術節表演，她首次訪問歐洲，今天第一站先到羅馬，參加駐教廷大使館端午餐會，並化身「文化大使」，為在場的樞機主教、神職人員高歌一首布農族歌曲。

阿布絲在2025金曲獎入圍多達6個獎項，新專輯QUEENDOM也廣受矚目。她接受中央社訪問表示，這次她參加的跨國計畫「小島大歌」要到荷蘭藝術節（Holland Festival）表演，預定6月15日演出，這是她第一次跟這麼多國外藝術家合作，非常期待。

阿布絲表示，她是第一次到歐洲，在前往荷蘭之前，第一站先從台灣直飛羅馬，因為她很喜歡古蹟，希望感受羅馬的藝術氣息，恰好得知同屬布農族的「原聲童聲合唱團」，近日也在梵蒂岡演出，還為教宗良十四世獻唱，讓她覺得與有榮焉。

適逢駐教廷使館今天舉行端午餐會，邀請樞機主教鐸瑪士（Silvano Tomasi），與多位曾在台奉獻的各國神職人員參加，阿布絲在現場即興表演布農族的「工作歌」。她表示，布農族非常勤奮，這首歌教導族人一步一腳印，踏實耕耘、態度謙虛等美德。

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在阿布絲表演後，身為天主教徒的駐教廷大使賀忠義也表示要跟進，唱一首中文版「聖母頌」，這是他幼時父親教唱的歌，每次跟家人去教堂都會唱這首。他打趣「雖然我歌聲沒有阿布絲好，但想藉此表達對與會神職人員的祝福」。

「小島大歌」是一個以音樂串連南島文化的計畫，涵蓋台灣原住民、復活節島、大溪地、紐西蘭、馬達加斯加、馬紹爾群島等16個島國，上百位音樂家參加。（編輯：張芷瑄）1140529

駐教廷使館28日舉行端午餐會，邀請多位曾在台奉獻的外籍神職人員，以及旅義台灣神職人員參加。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月29日