陽明通過配發7.5元股息 因應供應鏈移轉布局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）陽明海運今天召開股東會，去年每股盈餘（EPS）18.38元，但考量產業經貿環境變化，新世代船隊布建規劃，股東會通過配發每股現金股利7.5元；展望今年，陽明指出，將配合供應鏈移轉與重組趨勢布局。

陽明海運今天召開股東會，會中通過113年度財務報告與盈餘分配案，並完成第21屆獨立董事補選。

陽明海運去年合併營收達新台幣2227億元，稅後淨利642億元，每股盈餘（EPS）18.38元。

陽明指出，去年通膨持續放緩及全球貿易穩定復甦，加上全球運力大幅增加壓力，因地緣政治衝突繞行好望角而緩解，全年獲利表現穩健。

陽明股東會通過配發每股現金股利7.5元，有小股東提問，是否可將現金股利提高到10元，高層回應，產業經貿環境持續變化，環保法規與溫室氣體減排壓力日增，陽明海運已逐步展開節能新世代船隊布建規劃，符合中長期業務拓展目標，故經綜合評估獲利與公司永續經營所需，配發每股現金股利7.5元。

透過 Google News 追蹤中央社

陽明表示，今年股東會完成第21屆1席獨立董事補選作業，由蔡宗倫自選任起擔任陽明海運獨立董事。

展望今年，陽明指出，貿易衝突加劇、保護主義抬頭、地緣政治緊張局勢升溫等因素，增添全球經貿發展不確定性，陽明搭配市場貨量成長潛力，強化南美、南亞等南北向市場布局，並透過中長期布建多元船型計畫，優化亞洲區間、歐洲東西向與中南美洲南北向航線運力，配合供應鏈移轉與重組趨勢。（編輯：林家嫻）1140529