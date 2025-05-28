台灣成亞洲首個豬隻3大疫病非疫區 世界動物衛生組織本週認證

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）世界動物衛生組織（WOAH）正在法國巴黎舉行年會，台灣可望在端午節前獲得WOAH認證為傳統豬瘟非疫國，率先成為亞洲「三大豬病非疫區」國家。

農業部次長杜文珍日前啟程前往巴黎，預定在WOAH大會期間，代表台灣領取「豬瘟非疫國」證書，台灣將率先成為亞洲三大豬病（ 非洲豬瘟 非洲豬瘟 致死率高：非洲豬瘟急性型致死率達100%，雖然不會傳染人類，但無疫苗可預防，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬，防堵病毒擴散，對產業造成嚴重威脅。

存活期間長：病毒可以存活很久，在冷藏肉中100天、冷凍肉中1000天、豬舍中一個月。

傳播速度快：病毒特性為感染快速，豬隻若直接接觸病豬或汙染物、食用病豬製成的廚餘、或是被帶病毒的節肢動物叮咬，都可能感染，會出現皮膚潮紅及廣泛性內臟器官出血症狀。

台灣應對：中國屬口蹄疫疫區，豬肉不能進口到台灣，會加強邊境查緝火腿等肉品走私。並延續預防口蹄疫的做法，全面禁止陸客參觀畜牧場、觀光牧場。 資料來源：行政院農委會 看更多 關閉 、豬瘟、 口蹄疫 口蹄疫 口蹄疫是一種極急性、高度傳染性疾病，感染對象為偶蹄類動物，病徵為口、鼻、舌、趾、蹄冠等部位產生水疱、糜爛。感染動物的產肉能力、產乳能力會大幅下降，並會造成年幼動物之大量死亡。





傳播方式為空氣傳播、直接或間接與病畜接觸。雖然人類不會感染口蹄疫，但可能透過衣物、鞋子、車輛等間接攜帶病毒，進而擴散至牛、豬、羊等動物。





1997年台灣爆發大規模口蹄疫疫情，撲殺約400萬頭豬隻，經濟損失高達1700億。歷經23年的防疫措施及產業轉型，2020年6月台灣獲世界動物衛生組織認可，改列為非疫區。



資料來源：農業部 看更多 關閉 ）非疫區國家。

民國113年7月1日，台灣豬瘟全面拔針屆滿一週年，農業部向WOAH提出申請成為豬瘟非疫國，今年3月獲WOAH科學委員會審查建議「同意」認定，並進入為期60天的預告及評論程序，WOAH審查通過後，將是台灣養豬產業重要里程碑，代表台灣成功清除及防堵非洲豬瘟、豬瘟、口蹄疫三大豬病，也將是目前亞洲唯一。

根據農業部的紀錄，台灣於86年發生口蹄疫，經過23年動物防疫努力，WOAH於109年6月16日，認定台灣本島、澎湖及馬祖為不施打疫苗口蹄疫非疫區。

107年起，全球多國陸續爆發非洲豬瘟疫情，亞洲地區更受到嚴重影響，台灣全力防堵，WOAH於113年10月31日，正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中。

農業部指出，傳統豬瘟為甲類動物傳染病，也是WOAH表列應通報疾病，會造成豬隻全身性出血、流死產，是高度傳染性高死亡率的疾病，亞洲地區國家均遭受豬瘟疫病的危害。台灣自民國94年於彰化縣發現最後1例案例後，未再有發現豬瘟確診病例。

農業部為達成撲滅豬瘟的最終目標，規劃3個階段，110年至111年，落實全面疫苗注射、環境風險監控及產業溝通；112年至113年6月，持續疫情風險監控，並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估階段；113年7月起，向WOAH提出「豬瘟非疫國」申請。

農業部說，台灣獲認證為豬瘟非疫國後，除可減少養豬場人力及購置疫苗費用，也可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用的損失，有效減少豬隻飼養成本，提高台灣豬隻及豬肉產品國際競爭力，展現台灣重大動物疫病的防疫成果。

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農業部為協助養豬產業因應貿易自由開放的挑戰與衝擊，110年起，輔導養豬場升級及執行屠宰場HACCP認證等，持續強化養豬產業整體韌性，並持續與目標市場國家積極諮商談判，期待開拓更多外銷市場，促進各國消費者認識台灣生鮮豬肉與加工豬肉產品，提高國內豬農收益與確保養豬產業永續發展。

台灣多年來防治動物疫病及推動屠宰場HACCP（食品安全管制系統）成效獲認可，112年獲菲律賓同意進口冷凍豬肉，113年生鮮豬肉獲准輸入新加坡。成為三大豬病非疫區國家後，更有利於推動台灣優質農畜產品拓展出口市場。（編輯：李亨山）1140528