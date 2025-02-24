台灣龍虎斑登日本西鐵春季菜單 豬肉詢問度升溫

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）西日本鐵道株式會社社長林田浩一今天與農業部長陳駿季會面，宣布台灣龍虎斑已登上春季菜單。農業部表示，台灣順利成為傳統豬瘟非疫區，後續可能增購生鮮豬肉，迄今多家洽談。

農業部發布新聞指出，接續112年與日本京濱急行電鉄株式會社推出排骨便當，受到好評，今年2月初台灣龍虎斑首櫃2.8公噸銷日，即是售予西日本鐵道株式會社，今天西鐵社長林田浩一來台訪問，並與農業部長陳駿季會談未來深化合作。

農業部國際事務司告訴中央社記者，西鐵購入的台灣龍虎斑，已在其官網以春季菜單「台灣龍虎斑與春季蔬菜千層派佐柑橘醬汁」上桌，點選官網的「新聞」選項即可看到完整套餐，由米其林主廚設計，推出時段從3月到6月，林田浩一並說，從小就熟悉台灣香蕉、鳳梨的滋味，希望後續擴增合作品項。

陳駿季特地提及台灣有機會在5月獲得世界動物衛生組織（WOAH）改列為傳統豬瘟非疫區，將符合日本生鮮豬肉輸入條件。國際事務司表示，等後續作業正式完成，西鐵也有可能會採購台灣生鮮豬肉。

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國際事務司說，台灣爆發口蹄疫疫情之前，台灣就是日本的進口豬肉主產地，近年香腸等加工產品已輸銷日本，先做暖身；迄今已有4、5家業者洽談後續採購台灣生鮮豬肉，業態上除了鐵路公司，也有超市等。

國際事務司補充，西鐵是日本九州的重要交通運輸集團，事業涵蓋鐵路、巴士、飯店、商業設施等，是人潮匯聚的重要據點，擁有強大行銷資源。（編輯：管中維）1140224