台美貿易談判 鄧振中：鳳梨芒果遇中國經濟脅迫 盼美加速開放

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（中央社記者賴于榛、蘇思云台北3日電）台美新一波貿易談判今天落幕，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，台灣爭取鳳梨、芒果、肉鬆與香腸出口到美國，其中由於鳳梨、芒果遭遇中國經濟脅迫，因此希望美方加速核准，雖然美方無法承諾台灣何時能批准，但他相信美方已接收清楚訊息。

台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 去年針對第1階段議題簽署首批協定，目前為法規檢視階段，等待生效；第2階段談判議題聚焦農業、勞動與環境，去年8月在華府首次實體談判，第2次實體談判經過5天馬拉松式談判，今天在台北落幕。

鄧振中晚間與副總談判代表楊珍妮共同舉行記者會，說明這次台美談判農業、勞動與環境3大議題最新進展。

在農業議題部分，鄧振中說，全世界農產品外銷的審查時間都很長，審查資料也多，像是台灣芭樂目前在美國很受歡迎，但過去從申請到取得許可，前後花了10年。

他進一步說，台灣很早向美方提出鳳梨、芒果輸入許可，「不希望這些事情（當年芭樂申請）發生在鳳梨、芒果上面」，目前台灣鳳梨、芒果遭遇中國經濟脅迫，雖然現已打開日本、新加坡、澳洲、紐西蘭等新出口市場，但仍有尋找多元市場急迫性，加上美國進口鳳梨、芒果數量也不少，希望趁此次機會突破障礙，儘早讓鳳梨、芒果輸往美國。

另外，台灣也向美方表達，希望核准台灣輸入肉鬆、香腸在內的加工肉品。

鄧振中表示，雖然美方此次無法承諾台灣何時會批准，不過從總統蔡英文到行政院長陳建仁都很關心這個議題，相信美方有清楚收到訊息，他也盼早日有結果。

另外，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前公布「2024年對外貿易障礙評估報告」（NTE），內文關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對進口豬肉的萊克多巴胺（ractopamine）最大殘留容許值（MRL）做規範等作法，是不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮。

媒體詢問，台灣針對萊克多巴胺容許量與原產地相關作法，是否與台美談判鳳梨芒果出口議題有相互連動。

鄧振中表示，美方當然認為其中有不合理的地方，但是政府政策也很清楚，維護國民健康是最重要的事情，雖然台灣希望爭取農產品出口，同時也要維護民眾健康，美方若想說服台灣標準過於嚴格，必須要提出科學證據證明不會傷害健康，且台灣正在政權交接階段，這個議題相當敏感，應該要避免討論。（編輯：潘羿菁）1130503