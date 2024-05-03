520前舉行貿易談判 鄧振中：美對台政策延續有信心

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（中央社記者賴于榛、蘇思云台北3日電）台美21世紀貿易倡議第2階段談判在520政權交接前舉行，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中今天說，美方清楚明白現在是政權移轉過程，但還是派代表團來台談判，顯見對台灣經貿政策、制度延續很有信心。

台美21世紀貿易倡議去年針對第一階段議題簽署首批協定，目前為法規檢視階段，等待生效；第2階段談判議題聚焦農業、勞動與環境，去年8月在華府首次實體談判，第2次實體談判經過5天馬拉松式談判，今天在台北落幕。

鄧振中晚間與副總談判代表楊珍妮共同舉行記者會，說明談判結果。

520將至，這場談判備受關注。鄧振中說，台美雙方有共同目標，都希望儘速完成協定，美方很清楚台灣正在政權移轉過程中，卻還是派龐大代表團來台談判，顯見對於新政府的經貿政策、政策延續性很有信心。

有別過往，此次談判台美各自邀請10個利害關係團體舉行座談會。鄧振中表示，過去經貿談判為了保密、保留談判彈性，常常不太對外說明，但總會造成外界誤會，反而妨害談判，無法達到目的，因此這次台美21世紀貿易倡議啟動時，台灣就經常與民間團體溝通，美方的21世紀貿易倡議國會執行法，也要求美國政府多聽取各界意見。

鄧振中說，台灣邀請的團體代表主要表達希望鳳梨、加工肉品等可以趕快獲得美國批准出口；楊珍妮表示，這次座談會邀請包含貿易商、環境保護與勞動的專家學者等，共同針對談判議題表達意見。

首批協定何時生效，以及第2階段討論議題何時進入簽署階段。鄧振中說，談判沒有辦法確定期程，但雙方意願都很高。

楊珍妮則說，第2階段3項議題若談判完成，未來會透過擴充首批協定，或是另外簽署第2批協定，尚未明確定案，仍在持續討論，但台灣最終目標是能有完整的貿易協定。

至於首批協定部分，楊珍妮表示，台美相關法規檢視持續在做，進展良好，應該能儘速完成。

另外，媒體關切此次是否觸及台美避免雙重課稅議題，鄧振中說，並未觸及，但駐美代表處從來沒有放棄，駐美代表俞大㵢也一直與美國財政委員會等保持很好聯繫。（編輯：謝佳珍）1130503