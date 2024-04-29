台美貿易倡議第2階段談判 經貿辦：爭取農產品出口

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（中央社記者賴于榛台北29日電）為期5天的台美21世紀貿易倡議第2階段談判今天展開，聚焦勞工、農業、環境等議題。行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮表示，相關談判議程不對外公開，會盡力爭取農產品出口美國。

台美去年6月在華府簽署 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，目前正在後續法規檢視階段，等待生效；第2階段談判議題則聚焦農業、勞動與環境，去年8月已在華府舉行首次實體談判，第2次實體談判今天起至5月3日在行政院經貿談判辦公室舉行。

此次美方代表團成員約30人，由負責中國、蒙古及台灣事務的助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）領軍，率領美國在台協會（AIT）及相關部會官員來台；台灣則由楊珍妮偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會約50人，與美方進行為期5天的貿易談判。

楊珍妮今天上午在會議前受訪指出，第一階段談判議題容易聚焦，新一輪談判進入農業、環境與勞工議題相較困難，因為各國在這3項議題的法制面、實務面、國際面都不同，所以要互相溝通、了解法制面差異，今天舉行實體談判，也代表大家願意多溝通。

美方日前新聞稿曾指出，談判同時將觸及食品安全議題，衛福部食藥署長吳秀梅今天上午也現身經貿辦。對於會議是否觸及食安，楊珍妮說，一切等談完再說，相關議程不對外公開，5天談判過程會交叉討論。

媒體詢問，此次準備什麼台灣特色小吃招待美方談判代表團，楊珍妮表示，除了必備的珍珠奶茶外，還會準備台灣農產品，鳳梨、芭樂、百香果等。媒體追問是否是想爭取出口美國的農產品，楊珍妮並未鬆口，只強調會盡力爭取農產品出口美國。

此外，首批協定仍在等待生效，楊珍妮說，首批協定花了幾個月時間檢視雙方法規，已經到尾聲，希望努力在今年上半年生效，而第二階段談判尚未設定何時簽署協定。（編輯：謝佳珍）1130429