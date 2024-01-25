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避免雙重課稅何時完成立法 美眾議員：很快會有好消息

2024/1/25 13:47（1/25 22:03 更新）
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總統蔡英文（右）25日上午在總統府接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團，共和黨眾議員狄亞士巴拉特（左2）、民主黨眾議員貝拉（左）代表致詞。中央社記者鄭清元攝 113年1月25日
總統蔡英文（右）25日上午在總統府接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團，共和黨眾議員狄亞士巴拉特（左2）、民主黨眾議員貝拉（左）代表致詞。中央社記者鄭清元攝 113年1月25日
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（中央社記者溫貴香台北25日電）美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特今天晉見總統蔡英文表示，對於蔡總統期盼「美台快速雙重稅收減免法案」能夠儘早完成立法，他相信很快就能有好消息。

總統上午在總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮陪同下接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」2位共同主席，共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，另譯：迪馬里）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）所率訪團一行5人，這也是眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

狄亞士巴拉特表示，民主制度非常有趣，美國國會時常針對不同議題產生激烈辯論。然而，此次訪團清楚傳達了一個訊息，即美國不分黨派，堅定支持台灣及其繁榮與安全。

他提到，很高興能與蔡總統及其政府團隊就雙方共同關切議題進行合作，關於蔡總統所提的避免雙重課稅議題，相信很快就能有好消息。

他並說，明白台灣人民承受來自中國對台灣選舉的干預及其他更多行為，也非常清楚台灣與中國間的巨大差異，台灣是自由、繁榮與民主的閃亮之星。他期盼與台灣持續合作，也再次感謝蔡總統及團隊的出色成績。

貝拉致詞時表示，此行是要慶賀台灣人民成功展現民主及對於自己未來道路的自由意志。

貝拉感謝蔡總統過去多年來，致力於守護和平、自由、民主。美國國會非常了解目前台灣海峽與區域內所面臨的挑戰。他認為，選擇改變現狀的並不是台灣或美國人民，是來自中國北京政權的侵擾行為。因此，所有相信自由的民主國家均應負起責任，共同面對。

貝拉表示，如同蔡總統及總統當選人賴清德所言，台美都希望能夠維持和平與繁榮的現狀。就如同過去45年台灣的和平與繁榮，台美將持續共同努力，創造下一個45年的和平與繁榮。

他說，適逢「台灣關係法」立法45週年，應重申該法的核心原則，那就是台灣人必須能選擇自己未來的道路，而台灣的未來也必須由台灣人民自己決定。期盼與台灣持續攜手合作。（編輯：翟思嘉）1130125

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團25日上午拜會總統府，共和黨眾議員狄亞士巴拉特（左）、民主黨眾議員貝拉（右）致詞，代表「國會台灣連線」全體成員向總統當選人賴清德致上恭喜之意。中央社記者鄭清元攝 113年1月25日
美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團25日上午拜會總統府，共和黨眾議員狄亞士巴拉特（左）、民主黨眾議員貝拉（右）致詞，代表「國會台灣連線」全體成員向總統當選人賴清德致上恭喜之意。中央社記者鄭清元攝 113年1月25日
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