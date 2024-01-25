總統：透過台美交流壯大民主陣營 創造全球繁榮

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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團表示，期盼「美台快速雙重稅收減免法案」能夠儘早完成立法，為台美雙方打造互惠的經濟交流環境。也期待透過台美交流，擴大台灣與各國的連結，一起壯大民主陣營，創造全球的繁榮發展。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）2名共同主席，包括共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，另譯：迪馬里）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）一行5人，24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

總統致詞時表示，上次與狄亞士巴拉特見面是在2016年上任後第一次出訪過境邁阿密期間。去年也在總統府接待貝拉，今天很高興與兩人再次見面交流。

總統提到，在這個月台灣完成總統大選過後，看到美國國會兩院有超過百位跨黨派議員表達祝賀。眾院「國會台灣連線」除了在第一時間發布聲明，肯定台灣的民主選舉，兩位共同主席來訪，展現對台灣的重視和支持。她要代表台灣人民表達最誠摯的歡迎。

總統指出，今年是「台灣關係法」立法45週年，感謝美國國會長期以來不分黨派，對台美關係的支持。尤其，在深化台美經貿連結上，「國會台灣連線」扮演著非常重要的角色。

她並說，從2019年，「國會台灣連線」就發動161位跨黨派眾議員，聯名支持台美洽簽雙邊貿易協定；到2022年，也發動200位眾議員聯名支持台灣納入美國「印太經濟架構」。這些行動都為「台美21世紀貿易倡議」奠定啟動的基礎。

總統期盼，「美台快速雙重稅收減免法案」能夠儘早完成立法，為台美雙方打造互惠的經濟交流環境。

總統表示，歷經疫情的挑戰，台灣從防疫和經濟等面向，都更加證明有能力也有意願為世界做出更多貢獻。未來台灣會堅定地走在民主道路上，也會繼續走向世界。就如「國會台灣連線」所做的努力，期待透過台美交流，擴大台灣與各國的連結，一起壯大民主陣營，創造全球的繁榮發展，「我們一起繼續努力」。（編輯：翟思嘉）1130125

總統蔡英文（右）25日上午在總統府接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團，與共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，另譯：迪馬里）（中）、民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（左）等人握手致意。中央社記者鄭清元攝 113年1月25日