總統：積極解決台美雙重課稅 深化供應鏈夥伴關係

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天接見美台商會訪團致詞表示，樂見美國眾議院通過「美台快速雙重稅收減免法」，台、美正積極推動解決台美雙重課稅的問題，希望深化雙方在關鍵供應鏈的夥伴關係。

總統上午在總統府接見「美台商業協會訪問團」，由現任美國普渡大學柯拉克科技外交研究院主席、前美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率領29家企業來台訪問。總統致詞表示，這是柯拉克在半年內再度組團訪問台灣，推動台美合作交流，她要代表台灣人民表達最誠摯的歡迎。

訪賓涵蓋美台商業協會成員，來自能源、金融、國防以及高科技等領域，在台灣完成總統大選之後組團來訪，總統感謝訪賓們對台灣市場的高度重視。

總統表示，這些年來，因為台灣人民的團結努力，以及政府大力推動各項基礎建設，即使國際經濟環境遭受疫情、地緣政治發展的影響，台灣依舊展現堅強的韌性，在國際上保持競爭力，也致力維護全球供應鏈的穩定。

她說，在台灣走向世界之際，台灣和美國也持續透過各項機制深化雙邊的關係，台灣除了是美國第8大貿易夥伴，去年台美21世紀貿易倡議首批協定的簽署，也讓台美經貿關係邁入新的里程碑。

總統表示，台灣正積極推動解決台美雙重課稅問題，為雙方的企業投資創造更多利基，深化關鍵供應鏈的夥伴關係。幾天前美國聯邦眾議院歲計委員會通過「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act），對此，總統府表達歡迎。

她也藉此機會感謝美國政府多次表達台海和平穩定對全球經濟的重要性，未來台灣也將和美國在經濟、安全等議題加強合作。

總統樂見美國透過印太經濟架構強化跟區域各國的合作，台灣會持續表達參與的意願，也期盼美台商業協會支持台灣的參與，一起促進區域及全球的經貿發展。並期待雙方一起努力，讓台美經貿夥伴關係持續邁向新的里程碑，共同攜手讓印太地區更繁榮進步。

柯拉克致詞表示，正副總統當選人賴清德及蕭美琴的勝選代表了台灣人民的民意，也代表了台美關係會持續延續下去。

他表示，去年8月全球科技安全委員會成立，58個成員中包括台灣，這個委員會的宗旨是建立、設計一套全球科技安全戰略，其中有一個很好的建議，就是設立「台灣創新繁榮中心」。

他說，一直以來所做的許多努力都是為了讓台灣在經濟上更加繁榮，要更加速台美及各國的創新、數位轉型，也要藉此提升台灣在國際上的地位，讓許多公司、創新人士一起讓台灣加入投資生態系。

他表示，希望藉此機會讓台灣在世界上更有能見度，有更好的地位。持續推動全球可信賴科技網路，這個網路是由理念相近的夥伴共同推動，透過創新以及運用可信賴的科技，台灣對於全世界的影響力其實是非常大的。

他表示，在許多討論當中有個關鍵字就是「信任」，無論在商業上或是人與人之間，都需要信任，當提到台灣的時候，想到的關鍵字就是值得信任。（編輯：翟思嘉）1130123