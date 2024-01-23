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總統親頒褒揚令 表彰劉和謙鞏固國防安全的貢獻

2024/1/23 11:14（1/23 12:36 更新）
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前參謀總長劉和謙上將辭世，國防部23日上午在台北市立第一殯儀館舉行公祭，總統蔡英文（前右2）出席致哀，並親自頒發褒揚令，表彰劉和謙上將一生為鞏固國家國防安全的貢獻與付出。中央社記者裴禛攝 113年1月23日
前參謀總長劉和謙上將辭世，國防部23日上午在台北市立第一殯儀館舉行公祭，總統蔡英文（前右2）出席致哀，並親自頒發褒揚令，表彰劉和謙上將一生為鞏固國家國防安全的貢獻與付出。中央社記者裴禛攝 113年1月23日
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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天親自前往已故總統府戰略顧問劉和謙上將公祭儀式，頒發褒揚令，表彰其一生為鞏固國防安全的貢獻與付出，褒揚令由長女劉怡如代表接受。

海軍一級上將劉和謙公祭儀式上午在台北市立第一殯儀館舉行，蔡總統親頒褒揚令，並在靈前獻花，行三鞠躬禮致祭。

總統致詞表示，劉和謙不僅推動國軍打造第1代海鷗級飛彈快艇，更執行向荷蘭採購劍龍級潛艦計畫。在造艦過程中，劉和謙親自前往荷蘭，確保工程順利進行，讓國軍的水下作戰能力更加完備。

總統指出，現行「國防法」及「國防部組織法」，也都有劉和謙的規劃和構想。國防二法的實施，建立軍政、軍備和軍令運作的專業分工體系，確立軍隊國家化、國防法治化的發展。劉和謙對國軍的組織變革有著深遠影響。

總統並提到，劉和謙從參謀總長卸任後，仍擔任總統府戰略顧問，關心國事、心繫國軍，並和許多外賓交流，促進國際間對區域安全的了解及合作。劉和謙的堅持和努力，鞏固國防安全，也為國軍樹立崇高的榜樣，劉和謙的貢獻將永遠被國人銘記在心。

總統表示，劉和謙「建設堅韌大無畏海防」的精神，將繼續推動國防自主、發展國軍現代化及專業化，展現自我防衛、守衛海疆的決心。

今天出席公祭儀式者包括前總統馬英九、總統府戰略顧問霍守業、林鎮夷、熊厚基、總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹、總統府副秘書長黃重諺、國家安全會議副秘書長陳文政等人。（編輯：郭無患）1130123

前參謀總長劉和謙上將辭世，享耆壽97歲。國防部23日上午在台北市立第一殯儀館舉行公祭，前總統馬英九（中）前往悼念致意。中央社記者裴禛攝 113年1月23日
前參謀總長劉和謙上將辭世，享耆壽97歲。國防部23日上午在台北市立第一殯儀館舉行公祭，前總統馬英九（中）前往悼念致意。中央社記者裴禛攝 113年1月23日
前參謀總長劉和謙上將日前辭世，國防部23日上午在台北市立第一殯儀館舉行公祭，國防部長邱國正（中）出席致哀。中央社記者裴禛攝 113年1月23日
前參謀總長劉和謙上將日前辭世，國防部23日上午在台北市立第一殯儀館舉行公祭，國防部長邱國正（中）出席致哀。中央社記者裴禛攝 113年1月23日
#蔡英文
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