賴清德晤美眾院台灣連線訪團 持續捍衛台海和平穩定

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（中央社記者溫貴香台北25日電）副總統賴清德今天接見美國眾議院「國會台灣連線」訪團表示，期盼美方持續支持台灣充實自我防衛力量，共同守護台海及區域的和平、穩定與繁榮；也希望解決台美雙重課稅的相關法案能及早完成立法，

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）2名共同主席，包括共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，另譯：迪馬里）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）一行5人，24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

副總統賴清德上午在總統府接見訪問團致詞表示，在此關鍵時刻訪台，充分表現美國對台灣「堅若磐石」的支持。

他提到，台灣位處西太平洋第一島鏈，面對中國威權擴張的最前線，戰略地位至為關鍵，台海穩定對區域及全球和平繁榮至關重要，且台灣在全球關鍵產業供應鏈扮演不可或缺的角色。

他表示，做為全球民主陣營的重要成員，過去8年，台灣在蔡總統的帶領下，即使面對變化劇烈的世界局勢，依然堅守民主價值、捍衛台海和平，同時積極布局全球、強化韌性，以穩健務實的方式，與包括美國在內的民主夥伴深化合作，獲得國際社會廣泛支持與信任；儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾台灣，台灣仍能沉穩因應，努力維持台海和平穩定的現狀。

副總統認為，現在的台灣已經成為「世界的台灣」。未來，將在總統蔡英文所打下的良好基礎上，團結台灣人民、強化社會韌性，捍衛台海和平穩定現狀。期盼美方持續給予台灣強力支持，深化雙邊合作關係，並聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。

副總統期盼持續支持台灣充實自我防衛力量，共同守護台海及區域的和平、穩定與繁榮；也希望解決台美雙重課稅的相關法案能及早完成立法，為雙方人民創造更多經貿合作的利基。

副總統說，今年是「台灣關係法」立法45週年，該法是推動台美關係及維護區域和平穩定的重要基石，期待未來能持續深化與美國的各項合作，相信在美國國會的支持下，台美夥伴關係將更進一步提升，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

狄亞士巴拉特致詞時表示，此行主要傳達的訊息是美國對台灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的。經由這次透明的選舉，再次展現台灣是民主的燈塔、自由繁榮的象徵，更是全世界的楷模。

貝拉致詞表示，賴清德所提及確保區域的和平繁榮與穩定，這也正是美國國會所堅信的理念。在21世紀，不能再容忍任何侵略行為，台美都應該要學習共同生活、共同貿易、共同合作，及共同解決世界上的各種問題。期待未來持續攜手合作，確保和平與繁榮。（編輯：翟思嘉）1130125

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團25日上午拜會總統府，副總統賴清德（右2）與前駐美代表蕭美琴（右）一同在府內接見。中央社記者鄭清元攝 113年1月25日