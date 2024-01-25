朱立倫晤美眾院台灣連線訪團 延續親美友日和陸路線

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨主席朱立倫今天會見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特、民主黨眾議員貝拉，朱立倫指出，在復設駐美辦事處後，國民黨持續強化與美國國會、行政部門，以及各智庫的關係，未來包含立法院黨團在內，國民黨將延續親美、友日、和陸的外交路線。

朱立倫今天與國民黨不分區立委當選人葛如鈞、國際部主任暨駐美代表黃介正，會見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）2名共同主席：共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，另譯：迪馬里）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera），雙方就選後政治新局，國民黨立法院優先法案進行意見交換，會談過程順利氣氛融洽。

朱立倫表示，非常歡迎2位台灣最重要的老朋友訪問國民黨，國民黨做為立院新國會的最大黨，一定會回應主流民意期待，推動各項重要的改革法案和國會改革。

朱立倫強調，自2022年復設駐美辦事處後，國民黨持續強化與美國國會、行政部門，以及各智庫的關係，未來包含立院黨團在內，國民黨將延續親美、友日、和陸的外交路線，繼續連結國際，守護台灣民主，維護區域和平。

朱立倫指出，國際化和年輕化改革是他任期2年半來最重視的2個方向，未來也期待和更多青年才俊，到華府與更多美國友人會面，促進台美關係和各層級的交流。（編輯：林克倫、張若瑤）1130125