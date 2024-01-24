國民黨通過韓江配 朱立倫：團結在野黨推動改革

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨今天召開中常會，通過由不分區立委當選人韓國瑜，搭配立委江啟臣參選立法院正副院長，黨主席朱立倫表示，相信韓與江的整合，會配合的非常完美，國民黨做為國會最大黨，將不斷提出民眾關心與國會改革法案。

國民黨下午召開中常會，通過韓國瑜參選下屆立法院長、江啟臣參選副院長，朱立倫表示，韓國瑜自第2屆就擔任立委，是新當選立委中最資深的，江啟臣則由區域選出，是優秀的前任主席，兩人必能完美配合，展現出新國會新氣象。

朱立倫說明，一些綠媒與側翼近期惡意攻擊、分化挑撥、見縫插針、製造謠言，意圖破壞國民黨的團結，因為擔心國民黨是一個團結的在野黨，能夠快速回應民意的在野黨，會對執政黨形成最大的壓力。

朱立倫指出，韓國瑜與國民黨立法院黨團已陸續清楚表達國會改革的主張跟決心，包括5大改革方案，相信也清楚回應了包含民眾黨在內的各方對國會改革的想法。實際上，這些國會改革方案，很多都是民進黨過去多年的主張，但在民進黨成為多數黨後，就完全拋諸腦後，不願意實現，所以今天靠團結的在野黨，一起來推動改革法案，共同團結力量代表民意。

朱立倫提到，國民黨做為國會最大黨，將不斷提出民眾關心與國會改革法案，近日立院黨團已提出3大法案，包括「核子反應器設備管制法」修正草案，邁向核電延役；立委陳菁徽領銜的「人工生殖法」，保障更多婦女權益；今天也提出「不在籍投票法」，盼朝野政黨重視人民，不要像民進黨過去嘴巴講一套、實際做一套，真正能夠展現民意。

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此外，朱立倫表示，除了團結與改革，還必須與所有民眾站在一起，例如台中捷運案，3年前送到中央，交通部去年4月核定，最後卡在行政院，直到選後民進黨才說立法院副院長蔡其昌有來關心，此案可能會通過。

朱立倫強調，台中有事，國民黨團的54名立委就是最大的後盾，希望真正跟民意接軌的在野立委都能夠做台中的後盾，其實不只是台中，國民黨立法院黨團的54名黨團成員，就是執政縣市長最大的後盾，未來的國民黨將是團結的國民黨、改革的國民黨、永遠跟民意站在一起的國民黨。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1130124