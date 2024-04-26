台美新一輪貿易談判4/29舉行 美方由助理貿易代表領軍

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓26日專電）台美去年在華府簽署21世紀貿易倡議首批協定，美國貿易代表署今天表示，雙邊新一輪實體談判將於4月29日在台北舉行，美方代表團由負責中國、蒙古及台灣事務的助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）領軍。

過去幾週來，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）受國會議員質詢時，多次提到台美21世紀貿易倡議是美國貿易代表署（USTR）的優先目標，期盼能盡快有所進展。USTR今天發布簡短聲明公布新一輪談判資訊。

USTR指出，美方成員包括其他政府機構代表，此行將討論這項倡議談判要項中的數個貿易領域。會談為閉門性質，後續談判資訊將在未來提供。

台美去年6月在華府簽署21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題；第2階段議題聚焦農業、勞動與環境，首次實體談判去年8月在華府舉行。

USTR5日先公開擬議文本，就農業、環境及勞工3大議題提出建議，內容涉及食品安全、環境正義及遠洋移工權益。

農業方面，美方提出一系列規定，目的在於開放或擴大美國農產品業者進入台灣市場的機會、強化食安及促進永續農業生產。美方建議還包括提升農產品進口許可程序及認證要求的透明度，以確保相關資訊都能清晰地向業者傳達。

USTR對於環境的部分則列舉有助環境保護、因應永續挑戰及氣候變遷等規定，以及雙邊一致重視的事項，美方文本並提到解決相關問題的新規定，內容包括潔淨能源技術、循環經濟、負責任的商業行為及環境正義等議題。

勞工層面則對移工勞權多有著墨，美方文本要求雙邊於各自勞工法律中採納國際公認的勞權及保護吹哨者的規定，並提出含強化移工招聘費用、相關成本等規定，也盼保障遠洋漁工使用Wi-Fi的權利。

行政院經貿談判辦公室今天透過新聞稿宣布，雙方皆期盼經過此次實體會面的溝通，有助於順利完成第2階段協定。（編輯：陳正健）1130426