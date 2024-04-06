21世紀倡議邁向下階段 美公開農業、勞工及環境建議

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）美國貿易代表署今天指出，台美21世紀貿易倡議正朝第2批協定邁進，美方公開擬議文本，就農業、環境及勞工3大議題提出建議，內容涉及食品安全、環境正義及遠洋移工權益。

台美自去年8月就農業、環境及勞工等擬議文本交換意見，美國貿易代表署（USTR）今天發布新聞稿公開美方擬議文本摘要，落實拜登政府對貿易協定談判「保持最高透明度」的承諾。

農業方面，美方提出一系列規定，目的在於開放或擴大美國農產品業者進入台灣市場的機會、強化食安及促進永續農業生產。美方建議還包括提升農產品進口許可程序及認證要求的透明度，以確保相關資訊都能清晰地向業者傳達。

USTR也說，永續農業方面，沒有一體適用的解決方案，盼促進合作，分享最佳做法，探索為雙邊量身制定、以科學及實證為基礎的解決方式。

USTR對於環境的部分則列舉有助環境保護、因應永續挑戰及氣候變遷等規定，以及雙邊一致重視的事項，美方文本並提到解決相關問題的新規定，內容包括潔淨能源技術、循環經濟、負責任的商業行為及環境正義等議題。

新聞稿提到，雙邊將繼續提高環境保護水準，有效落實各自的環境法律，也不會為了吸引貿易或投資機會而削弱環境法所提供的保護。

勞工層面則對移工勞權多有著墨，美方文本要求雙邊於各自勞工法律中採納國際公認的勞權及保護吹哨者的規定，並提出含強化移工招聘費用、相關成本等規定，也盼保障遠洋漁工使用Wi-Fi的權利。

文本還包括建立合作機制及解決供應鏈中強迫勞動的問題，以在勞工問題上進行建設性合作，包括促進數位經濟下的勞權及改善遠洋漁船上的工作條件。

去年6月，台美在美國在台協會（AIT）華府總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，協定涵蓋通關及貿易便捷化、法規制定程序透明化、反貪腐以建構可信賴的公正營商環境等。

行政院政務委員鄧振中同年底受訪時說，預期第2階段談判會在台北舉行實體會議，續談勞工、環境、農業等議題。（編輯：徐睿承）1130406