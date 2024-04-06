台美21世紀貿易倡議續推進 實體談判將在台舉行

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（中央社記者賴于榛台北6日電）台美21世紀貿易倡議第二階段談判持續進行，美方公布擬議文本。談判官員說，美方提前公布擬議文本是因美國國會要求，算是新嘗試，目前雙方幕僚會議仍在進行，實體談判預計在台舉行，但時間未定。

台美去年6月在華府簽署21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題；第二階段談判聚焦農業、勞動與環境3大議題，作業持續進行中，美國貿易代表署今天公開3議題的擬議文本，內容涉及食品安全、環境正義及遠洋移工權益。

談判官員指出，美方的擬議文本都以原則性居多，像是農業部分，美方建議提升農產品進口許可程序及認證要求的透明度，另外也要提高環境保護水準、移工勞權等面向，都是雙方討論過程中有共識，或早已是台灣目標願景。

他說，美方關心遠洋漁船上的工作條件，台灣在漁業與人權行動計畫（Action Plan for Fisheries and Human Rights）中便有相關規範。

談判官員說，台美21世紀貿易倡議第二階段談判整體方向沒有問題，正持續分組、分議題密集舉行會前會，只是內容牽涉細節法規，必須一步步往前，需要一定時間，未來實體談判將在台灣舉行，但時間未定。

他也表示，這次美方率先公布擬議文本相關資訊，主要是因應美國國會通過的「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，需符合公開透明原則，算是新的嘗試。（編輯：黃瑞弘）1130406