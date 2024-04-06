台美21世紀倡議2階談判 經貿辦：擴大農產品銷美機會

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（中央社記者賴于榛台北6日電）台美21世紀貿易倡議第2階段針對農業、勞動、環境持續談判，美方率先公布擬議文本。行政院經貿談判辦公室說，農業部分，有望擴大台灣農產品及加工食品輸銷美國的機會，雙方將持續談判尋求共識。

台美去年6月在華府簽署21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題；第2階段談判聚焦農業、勞動與環境，作業持續進行中，美國貿易代表署今天率先公布3議題的擬議文本。

經貿辦今天透過新聞稿表示，台美去年簽署首批協定後，針對第2階段談判議題，已進行多次視訊工作會議及1次實體會議，彼此就相關議題的法規內容、管理措施、基本政策目標、執行成效及執行經驗等事，持續充分交換意見，並建立良好的溝通管道，雙方有高度的共識和方向。

經貿辦說，歡迎美方此次依據「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，公布其有關農業、環境及勞工共3個章節的談判目標及相關內容，後續談判過程中，經貿辦將繼續偕同有關部會，並持續充分洽詢立法機關及相關利害團體意見，就政府立場與美方進行談判，調整雙方意見和作法，以尋求共識，完成第2階段協定。

台美21世紀貿易倡議第2階段內容為農業、勞動與環境，經貿辦說，這皆是當前國際貿易最為熱切討論的議題，對台灣至關重要，將有助台灣在環境和勞動法規銜接國際高標準貿易規範、強化企業與國際供應鏈的鏈結，另一方面，也能確保台灣糧食供應鏈的安全，並提升農業出口能力。

經貿辦表示，農業方面，台美將依照國際標準、科學證據，以促進農產品貿易，擴大台灣農產品及加工食品輸銷美國貿易機會，另將推動建立糧食安全及農業創新生產技術的合作機制；勞動部分，台灣以人權立國，將透過與美方的對話合作機制，掌握國際重要的勞動規範的內容與趨勢，共同面對21世紀勞動力所面臨的挑戰，讓企業發展與人權齊步前進。

至於環境方面，經貿辦說，台美將交換貿易與環境相關議題資訊，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化；協助企業重視企業社會責任，善盡保護地球環境永續目標，兼顧產業競爭力，提升經濟成長。（編輯：林克倫）1130406