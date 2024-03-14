鄧振中：台美21世紀貿易倡議有助促進台海穩定

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（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）行政院政務委員鄧振中今天在瑞士伯恩大學世貿研究院的論壇說，台灣在國際貿易整合上仍頗受孤立，因此台美21世紀貿易倡議可促進台灣經濟實力，進而有助台海穩定，希望他國效法。

瑞士伯恩大學（Bern University）世界貿易研究院（World Trade Institute）今天舉行線上論壇探討「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）在經濟和政治上的重要性。

政務委員鄧振中從台北連線參與，首先指出貿易協定對台灣這個全球第17大進出口國家的重要性。在中國對台脅迫，影響全球貿易和地緣政治的情勢下，維繫台海穩定除了政治面，也需要保持台灣的經濟強度，包括與國際貿易體系高度整合。

他強調，透過貿易協定與理念相近國家深化關係，可降低台灣對中國市場的依賴，抵抗北京的經貿脅迫，保障經濟安全。但目前台灣只有與新加坡、紐西蘭和邦交國的自由貿易協定，數量相對偏低，在國際貿易整合上仍非常受到孤立。

去年台美簽署21世紀貿易倡議下的第一批協定，鄧振中表示這使得雙方產品在彼此市場中更具有競爭力，台灣企業的反應是更能安心在美國投資，如果台美避免雙重課稅協定也完成，將對台美雙邊經貿打下更堅定基礎。

至於該倡議的政治意義，鄧振中指出，這批協定名稱上寫著「台灣」，代表美國願以台灣為國際法上的主體，且倡議的施行法獲參眾兩院高票通過，顯示對台灣的跨黨派支持。

鄧振中說，經濟實力是台灣保持民主法治等價值之所繫，台美倡議對此帶來很大幫助，加拿大、英國也跟進，正與台灣洽談類似模式，希望更多國家效法。

台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表羅昌發從日內瓦連線表示，台美倡議的經驗可延伸到其他雙邊談判，其他國家與台灣雙邊關係如今有了新選擇、新模式。

羅昌發指出其政治重要性，在台灣未能加入美國主導的「印太經濟框架」（IPEF）下，該倡議代表地緣政治的聯盟，影響東亞區域動態。在經濟上則帶來更高透明度，強化貿易運作的品質，對兩邊的市場都有幫助。

美國喬治城大學（Georgetown University）法學教授克勞森（Kathleen Claussen）身為國際經貿談判經驗豐富的律師，她表示拜登（Joe Biden）政府在推動印太經濟框架的同時，展開與台灣貿易倡議，是避免把台灣丟一邊的交往方法，包括下階段台美將談判環境與貿易，也可能成為美國未來對外協定的新標準、新基礎。

她提到該倡議在美國內部也開啟了憲法辯論，因第一批協定在美國總統批准後即生效，但國會特別針對第一批協定提出「實施法」（Implementation Act），展現國會對外貿政策的著力。

克勞森提醒，實施法要求行政部門未來與台灣達成任何進一步協定，都要徵詢國會意見、遵循公開透明原則，對台灣接下來與美協商造成影響。

美國總統拜登曾聲明，前述實施法中像是要求國會議員加入與台灣談判的代表團等條款，若侵犯總統被憲法賦予的談判權力，他將當作該法條不具約束力。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員蕭特（Jeffrey Schott）表示，台美倡議為企業界帶來更多可確定性，台灣可成為未來世界貿易體系參考的新模式實驗室。

但他也提醒美國下一屆政府可能持續收緊高科技產品出口限制，雖然主要對象是中國，但台灣可能受到美國保護主義傾向的附帶衝擊。（編輯：張芷瑄）1130314