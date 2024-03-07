蔡總統：台灣為區域穩定努力 感謝駐台使節代表同行

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）總統蔡英文今晚出席「113年外交部新春聯歡晚會」表示，台灣堅持民主自由價值，與民主陣營密切合作，致力維持區域穩定，也為全球繁榮發展而努力，感謝駐台使節代表在台灣走向世界的道路上並肩同行。

外交部晚間舉辦「113年外交部新春聯歡晚會」，現場冠蓋雲集，總統蔡英文、行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人出席，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）與許多駐台使節和代表與會。

這是蔡總統任內最後一次參加外交部新春聯歡晚會，她在致詞時表示，台灣位處民主防線前緣、堅持民主自由價值，與民主陣營密切合作，致力維持區域穩定，也為全球繁榮發展而努力。

蔡總統指出，過去8年政府積極改善基礎建設、厚植國力，吸引外商投資台灣，協助產業布局全球，台灣與美國、日本、歐洲及新南向國家的經貿往來大幅成長。

蔡總統舉例，去年完成簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，也和英國、加拿大分別簽署提升貿易夥伴關係協議及投資促進及保障協議，期待未來台灣能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），繼續加強與全球經貿連結。

蔡總統說明，除了經貿合作，台灣也秉持互惠互助精神，與友邦及理念相近國家在高科技、淨零轉型、公衛醫療等領域深化合作交流。近年台灣與各國攜手合作對抗疫情，共同面對威權主義擴張，以具體行動展現台灣能提供世界需要的協助，感謝駐台使節代表在台灣走向世界的道路上並肩同行，展現對台灣的重視與支持。（編輯：張若瑤）1130307