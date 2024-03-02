拜登政府貿易報告 美台貿易倡議深化經貿關係

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（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）美國貿易代表署今天公布2024年貿易政策議程與2023年度報告。在談及台灣時，貿易代表署表示，美台21世紀貿易倡議在制定具體方法，深化雙方經貿關係，未來將繼續就其他議題進行談判。

美國貿易代表署（USTR）今天公布向國會遞交總統拜登2024年貿易政策議程與2023年年度報告，說明貿易代表署為推進拜登貿易政策所做的努力，以及年度優先事項。

報告在談及台灣時指出，2023年6月，美國在台協會（AIT）與駐美代表處簽署美台21世紀貿易倡議首批協定，雙方在關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐，以及中小企業等領域取得有意義成果。

美國貿易代表署指出，美台21世紀貿易倡議目的在制定具體方法，深化雙方經貿關係，推動基於共同價值觀的相互貿易優先事項，並促進勞工與企業創新與包容性經濟成長。

報告指出，美台有著長期且充滿活力的貿易關係。台灣是充滿活力的民主政體，也是區域重要貿易夥伴。美台在2022年6月啟動美台21世紀貿易倡議以來，雙方制定具雄心的協商時間表，以盡快取得進展。

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在簽署首批協定後，報告指出，美台將繼續就涵蓋其他重要經濟領域的第2批協定進行協商。美國高度重視與台灣的合作，以進一步深化和加強雙方貿易與投資關係。第二階段協議鎖定農業、勞工與環保議題。

報告指出，美台在2023年8月於華府進行面對面會談，期間就涉及農業的擬議文本進行富有成效的討論。此外，美台也討論首個關於環境正義的貿易條款，著重於國內層面的環境正義，概述環境正義主要面向，並強調改善邊緣化、代表性不足與原住民群體與社區獲得政府環境計畫與服務機會的重要性，並酌情強化評估環境法律與政策的分配影響力。（編輯：徐睿承）1130302