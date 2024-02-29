鄧振中會戴琪 盼加速台美貿易倡議後續談判

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院政務委員鄧振中今天在第13屆WTO部長會議期間，會晤美國貿易代表戴琪，盼加速台美21世紀貿易倡議第2階段談判議題進度，雙方也討論非市場經濟國家的不公平補貼議題。

行政院經貿談判辦公室今天透過新聞稿指出，鄧振中藉由第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，與戴琪會晤，雙方前次會面是去年11月的亞太經濟合作（APEC）舊金山年度部長會議期間。

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經貿辦表示，雙方針對台美21世紀貿易倡議協定後續談判廣泛交換意見，並責成談判人員加速勞工、農業及環境3項議題技術層面的討論，盼早日確定協定內容。鄧振中更在與談中提到，台灣正鼓勵其他理念相近的國家參考台美協定內容，與台灣簽署具法律效力的貿易協定，藉以帶動國際貿易體制朝向更公平、開放的方向進展。

另外，鄧振中與戴琪也深入討論非市場經濟國家經由不公平政府補貼，造成若干產業生產過剩、嚴重妨害世界貿易體系，以及各國產業發展空間的問題，並交換彼此在分散市場上的努力及經驗。（編輯：張若瑤）1130229