鄧振中出席WTO部長會議 盼觸及歐盟CBAM機制討論

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（中央社記者曾智怡台北27日電）全球面臨氣候變遷危機之際，行政院政委鄧振中出席第13屆WTO部長級會議表示，環境需要保護，但不能成為實施不公平貿易手段的藉口，盼就會員國近期單方面採行的環保措施進行討論，尤其是歐盟碳邊境調整機制（CBAM）機制。

第13屆WTO部長級會議（MC13）定26日至29日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行實體會議，鄧振中率團與會。

鄧振中發表預錄演說表示，全球正面臨地緣政治緊張情勢、後疫情發展的公共衛生威脅、與氣候變遷帶來的糧食危機；加上許多國家將舉行選舉，使國際經貿充滿風險與不確定性，國際貿易成長疲弱，債務和通膨壓力持續存在。

他直言，有些國家採取經濟脅迫及其他非市場措施以維持自身利益，威脅到全球經濟與供應鏈的安全。

鄧振中表示，WTO改革是MC13最重要的目標之一，首先是產業補貼，除強化補貼措施的透明化之外，應清楚區別對經濟發展有益的補貼措施，例如鼓勵技術研發創新的獎勵措施，以及為自身產業發展造成貿易扭曲及不公平競爭的補貼，盼在MC14提出具體解決方法。

他舉例，過去數年，台灣注意到許多政府，尤其是非市場經濟，有濫用補貼導致產能過剩趨勢，包括鋼鐵、太陽能板、石化等產業，未來在產業補貼議題的討論應該要處理這些不公平貿易作為。

貿易與環境議題方面，他強調，環境需要保護，但不能成為實施不公平貿易手段的藉口，希望就會員國近期單方面採行的環保措施進行討論，尤對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）機制盼有機會討論。

漁業補貼協定部分，鄧振中表示，台灣重視漁業資源永續發展，也致力採行政策管制「非法、未報告或不受規範漁撈作業（IUU）」的漁獲物或漁產品進口，但也認為應將捕撈量納入協定考量因素，即捕撈量較大的會員納入規範，有助確保漁業資源保育有效性與公平性。

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至於爭端解決機制改革，台灣盼相關討論能在今年底前達成實質成果，也希望供會員正式討論的制度到位，並對專家小組報告的結果提出上訴，以利後續執行。

在農業方面，鄧振中表示，糧食安全十分重要，會員不應任意採行限制，而危及其他會員的糧食安全。由於農業議題的敏感性，相關談判應考量個別會員對於環境保護及其他非貿易關切，並以透明、包容的方式推動談判，以期達成衡平結果。（編輯：潘羿菁）1130227