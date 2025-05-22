台灣當代音樂亮相柏林古典樂市集 展現國際輸出潛力

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（中央社記者林尚縈柏林22日專電）當代音樂展演製作團隊「捌號會所」參加柏林古典與當代音樂展會Classical:NEXT，展出多部來自台灣的藝術與傳統音樂作品。藝術總監林芳宜表示，台灣作品兼具實驗性與藝術性，不輸國際，深具文化輸出潛力。

Classical:NEXT是歐洲重要古典與當代表演藝術展會，每年吸引來自世界各國的官方與民間團隊參與。台灣今年由「捌號會所」代表，以跨域製作單位身份參展，帶領多部融合當代語彙與文化特色的台灣作品走向國際。

「捌號會所」藝術總監林芳宜表示，此次以表演藝術製作與策展單位身份參與國際展會，在台灣不常見，希望能把台灣優秀作品帶到柏林，展現台灣當代表演藝術的多元樣貌與創作能量，是團隊推動「國際現場計畫」的重要一環。

主推作品之一《夢廻春閨》結合京劇表演與當代國樂演奏，透過傳統身段與音樂共創，打造具敘事性與舞台感的跨文化演出；聲音劇場作品《20伍零》則由自由擊打擊樂團創作，以擬音、廣播劇與特殊音響描繪台灣歷史與聲音記憶，營造沉浸式聆聽體驗。

林芳宜指出，來自藝術節的策展人對具跨域特質、融合亞洲文化與當代表達的作品特別感興趣。此次展會期間，已有來自墨西哥與柏林的音樂節策展人主動洽詢合作，希望將台灣表演藝術作品引進當地。

她過去長年以公部門買家身份參與國際藝術展會，觀摩過上千場示範展演（showcase）。林芳宜觀察到，台灣音樂家的技術與創作力不遜於國際團隊，作品品質完整、風格多樣，惟長期缺乏國際曝光與資源連結，能見度相對有限。

國內補助制度長期傾向知名表演藝術團體，林芳宜認為，台灣的文化實力，不能僅依靠少數已走向國際的大型團隊，還應涵蓋那些默默耕耘、具實驗性與前瞻性的表演藝術團隊，這些團隊的作品將沉澱出未來五十年台灣文化發展的厚實底蘊。

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為協助更多具當代表達力的台灣作品走向國際，「捌號會所」近年推動由國藝會支持的「國際現場計畫」，整合製作、行銷與展會資源，系統性布局海外市場。

林芳宜表示，「國際現場計畫」不僅是一項行銷活動，更是一場關於「如何讓台灣藝術發聲於世界」的長期耕耘，透過有策略的展會參與與專業團隊協力，讓更多具深度與當代表達的台灣聲音，在全球藝術市場上被真正聽見、理解與邀演。（編輯：陳承功）1140522