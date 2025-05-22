加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
早安世界》週末迎鋒面全台有雨北部降溫 端午連假水氣偏多
首頁 / 國際

台灣當代音樂亮相柏林古典樂市集 展現國際輸出潛力

2025/5/22 07:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林22日專電）當代音樂展演製作團隊「捌號會所」參加柏林古典與當代音樂展會Classical:NEXT，展出多部來自台灣的藝術與傳統音樂作品。藝術總監林芳宜表示，台灣作品兼具實驗性與藝術性，不輸國際，深具文化輸出潛力。

Classical:NEXT是歐洲重要古典與當代表演藝術展會，每年吸引來自世界各國的官方與民間團隊參與。台灣今年由「捌號會所」代表，以跨域製作單位身份參展，帶領多部融合當代語彙與文化特色的台灣作品走向國際。

「捌號會所」藝術總監林芳宜表示，此次以表演藝術製作與策展單位身份參與國際展會，在台灣不常見，希望能把台灣優秀作品帶到柏林，展現台灣當代表演藝術的多元樣貌與創作能量，是團隊推動「國際現場計畫」的重要一環。

主推作品之一《夢廻春閨》結合京劇表演與當代國樂演奏，透過傳統身段與音樂共創，打造具敘事性與舞台感的跨文化演出；聲音劇場作品《20伍零》則由自由擊打擊樂團創作，以擬音、廣播劇與特殊音響描繪台灣歷史與聲音記憶，營造沉浸式聆聽體驗。

林芳宜指出，來自藝術節的策展人對具跨域特質、融合亞洲文化與當代表達的作品特別感興趣。此次展會期間，已有來自墨西哥與柏林的音樂節策展人主動洽詢合作，希望將台灣表演藝術作品引進當地。

她過去長年以公部門買家身份參與國際藝術展會，觀摩過上千場示範展演（showcase）。林芳宜觀察到，台灣音樂家的技術與創作力不遜於國際團隊，作品品質完整、風格多樣，惟長期缺乏國際曝光與資源連結，能見度相對有限。

國內補助制度長期傾向知名表演藝術團體，林芳宜認為，台灣的文化實力，不能僅依靠少數已走向國際的大型團隊，還應涵蓋那些默默耕耘、具實驗性與前瞻性的表演藝術團隊，這些團隊的作品將沉澱出未來五十年台灣文化發展的厚實底蘊。

google news透過 Google News追蹤中央社

為協助更多具當代表達力的台灣作品走向國際，「捌號會所」近年推動由國藝會支持的「國際現場計畫」，整合製作、行銷與展會資源，系統性布局海外市場。

林芳宜表示，「國際現場計畫」不僅是一項行銷活動，更是一場關於「如何讓台灣藝術發聲於世界」的長期耕耘，透過有策略的展會參與與專業團隊協力，讓更多具深度與當代表達的台灣聲音，在全球藝術市場上被真正聽見、理解與邀演。（編輯：陳承功）1140522

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：