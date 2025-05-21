台積電發141億綠債 因應綠建築、再生能源及環保支出
2025/5/21 19:20
（中央社記者張建中新竹21日電）晶圓代工廠台積電今天決議發行新台幣141億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相關支出。
台積電今天公告，發行141億元無擔保普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額為125億元，10年期的乙類發行金額16億元。
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甲類固定年利率1.92%、乙類固定年利率2.05%。台積電指出，將委任華南永昌綜合證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相關支出。
為支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會於民國113年11月12日核准在600億元額度內，於國內市場募集無擔保普通公司債，台積電今天公告的141億元無擔保普通公司債是114年度第2期公司債。（編輯：林家嫻）1140521
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