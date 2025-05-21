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中國9歲圍棋天才跳樓身亡 輸棋不堪父親拳打腳踢

2025/5/21 17:27（5/21 18:11 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北21日電）福建省圍棋協會今天證實，中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡。多方消息指出，朱宏鑫長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。

據指出，朱宏鑫月初在杭州的一場全國公開賽不小心輸了一盤棋，當場遭其父拳打腳踢，最終選擇輕生。雖然輸了一盤，他依然拿到兒童C組第一名。

公開資料顯示，來自福建泉州的朱宏鑫，2023年以9戰全勝的成績，拿下渾南盃全國少兒圍棋公開賽幼兒組冠軍，還躋身參加6段賽，當時他才7歲，成為福建圍棋協會年齡最小的選手，在圍棋界被視為天才、未來之星，其後破格就讀杭州智力運動中等專業學校。

據陸媒澄新聞，朱宏鑫的單身父親望子成龍要求極高，他疑似長期遭暴力對待不堪重負，跳樓身亡，昨天傳出19日晚間離世。截至目前，官方尚未通報。

據指出，朱宏鑫曾被拍到手臂上佈滿傷痕，更在5月的明仕盃全國少兒圍棋公開賽中，因不小心輸了一盤，被其父當場暴打，還被一腳踢到心口，倒在地上不起；其父在旁人和保安出手制止下才停手。

據網易新聞，福建省圍棋協會工作人員今天表示，朱宏鑫當晚「受了刺激」跳樓自殺了，這是很突然的事情，而且他人在杭州學棋。事件應該是跟家庭有關，他的家庭破碎、父母離異，父親對待孩子「可能粗暴了一些」。

該工作人員並表示，聽說其他家長在比賽中也看到其父因為朱宏鑫輸了棋，對他拳打腳踢，家長也當場勸誡其父，也反映過家暴問題。對此，杭州智力運動學校迄今未回應。

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X平台「李老師不是你老師」今天指出，網傳朱宏鑫父親曾在朋友圈發文指責孩子輸掉比賽：「偉星盃（中國全國業餘圍棋公開賽）打的一塌糊塗，還是缺乏大賽經驗」。

朱宏鑫輕生的消息傳出後，不少網友湧入朱宏鑫家屬的抖音帳號指責。一名網友表示，「拿孩子成績炫耀時得意洋洋，虐待孩子時從不手軟」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140521

#抖音
#福建省

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