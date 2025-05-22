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天氣炎熱南高屏上看38度 多地區防午後雷陣雨

2025/5/22 08:16
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（中央社台北22日電）中央氣象署預報，今天各地炎熱，發布7縣市高溫燈號，台南、高雄、屏東有攝氏38度極端高溫的機率；大多為多雲到晴，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區等有局部短暫雷陣雨。

氣象署預報，今天各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率。

溫度方面，氣象署預測各地高溫為31到36度，感受悶熱，中南部近山區有局部達36度或以上的機率，尤其在南高屏近山區處有較大範圍出現38度左右或以上高溫的可能。

氣象署上午發布高溫資訊，今天台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

離島天氣方面，氣象署預報，澎湖為晴時多雲，26至32度；金門為多雲時晴，26至32度；馬祖為多雲短暫陣雨，25至29度。清晨及夜晚在金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為西南風，迎風面擴散條件較好，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

其中，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖、金門為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。（編輯：戴光育）1140522

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